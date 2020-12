"Problem tkwi w głowie". Dr Sutkowski wątpi w ponad trzy miliony szczepień miesięcznie

Zakłada się wykonywanie 3,4 miliona szczepień miesięcznie, ale w takiej sytuacji, kiedy wszyscy by się zgłaszali. Ten boom może być w pierwszym, drugim miesiącu. Przypuszczam, że później ten zapał będzie się stopniowo zmniejszał - powiedział w poniedziałek w TVN24 prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski. Odniósł się do kwestii szczepień przeciwko COVID-19, które mają się rozpocząć w przyszłym roku. - Moim zdaniem problem tkwi generalnie w głowie, w tym, że nie chcemy się szczepić - zaznaczył.

Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowsk powiedział, że jeśli Europejska Agencja Leków zatwierdzi szczepionkę do 28 grudnia, to jest szansa na to, żeby już na początku stycznia szczepienia się rozpoczęły. Dodał, że na "etapie zero" szczepiony będzie personel medyczny.