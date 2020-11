"Kluczem do sukcesu nie jest tylko przygotowanie infrastruktury i kadry, ale społeczeństwa"

Doktor Katarzyna Kolasa, ekspertka z zakresu ekonomiki zdrowia i zarządzania opieką zdrowotną w "Faktach po Faktach" w TVN24 stwierdziła, że zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego dotyczące dystrybucji i procesu szczepień to "optymistyczny scenariusz". Z kolei analityk do spraw zdrowotnych w "Polityce Insight" Piotr Żakowiecki stwierdził, że polskie i zagraniczne "zespoły pracują nad strategią od jakiegoś czasu".

Doktor Katarzyna Kolasa, ekspertka z zakresu ekonomiki zdrowia i zarządzania opieką zdrowotną uważa, że "jest to optymistyczny scenariusz". – Oczywiście nie oznacza to, że jest nierealny. Natomiast to, co jest zadziwiające w obietnicach, to brak przygotowania z naszej strony, czyli przygotowania planu szczepień, które wiele krajów już ma za sobą – zwróciła uwagę.