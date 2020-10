"To jest powtórka z marca tyle tylko, że nie ma lockdownu"

Nie mamy w Polsce doświadczenia z niekontrolowanym wzrostem zachorowań na COVID-19, a to w tej chwili się dzieje - powiedział w "Faktach po Faktach" doktor Paweł Grzesiowski. - Mamy eskalację epidemii, mamy duży wzrost potwierdzonych przypadków zakażeń - dodał lekarz Michał Sutkowski. - Ten potwierdzony wzrost jest wynikiem kumulacji tych wszystkich zachowań: szkoły, nowej normalności - tłumaczył. Ale także - jak dodał - testowania przez lekarzy rodzinnych pacjentów objawowych.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 1967 nowych przypadkach zakażenia SARS-CoV-2 i o śmierci 30 zakażonych osób . To najwyższy dobowy bilans zakażeń od początku pandemii. Łącznie w Polsce infekcję koronawirusem potwierdzono u 93 481 osób, spośród których 2543 zmarły.

- Widocznie niektórzy przedstawiciele władz posiedli zdolność czytania ze szklanej kuli. Ja jej nie posiadam, w związku z tym kierujemy się przede wszystkim danymi epidemiologicznymi i modelami matematycznymi. Z nich wynika, że tempo wzrastania epidemii w całej Europie rośnie i ten cykl trwa około od sześciu do ośmiu tygodni - powiedział Grzesiowski.

Zwrócił uwagę, że "tak było w marcu i w kwietniu". - Po szybkim wzroście dochodzi do takiego przesilenia mniej więcej cztery tygodnie od początku fali. W naszym wypadku to byłby powiedzmy koniec września. Około 5 października i później należy się spodziewać powolnego wygaszenia tej fali - ocenił.

- My nie mamy doświadczenia w tej epidemii w Polsce z niekontrolowanym wzrostem zachorowań, a to w tej chwili się dzieje - skomentował.

Dodał, że "jeżeli będziemy szli scenariuszem włoskim, to mamy problem, ponieważ tam ten cykl trwał dłużej". - Natomiast jeśli będziemy spowalniać epidemię, jest szansa, że zrealizuje się scenariusz optymistyczny, czyli do końca października uda się zmniejszyć liczbę zachorowań - mówił.

- Po pierwsze od niedługiego stosunkowo czasu testujemy pacjentów głównie objawowych. Testują także lekarze rodzinni. Lekarze w dużo większym odsetku potrafią wykryć przypadki, które się potwierdzają. U lekarzy rodzinnych ten odsetek - według naszych obliczeń - to jest prawie trzydzieści kilka procent, to jest duży odsetek - zauważył.

- Należało się spodziewać, nie uspokajać, ale mówić o tym, że ta liczba będzie wzrastała. Oby nie były to wartości, które będą dwa razy, czy trzy razy takie jak dzisiaj, bo wtedy niebezpieczeństwo tego, że będzie się system załamywał, będzie dosyć duże - dodał.

"To jest powtórka z marca tyle tylko, że nie ma lockdownu"

- Jeśli większość społeczeństwa nie przeszła choroby, to ten wirus cyklicznie będzie wracał. To znamy z odry, różyczki czy świnki, zanim weszły szczepienia. I tak samo jest z grypą, tylko cykl grypy zwykle jest około półroczny. Tu mamy sytuację, gdzie wirus nie posiada zbyt wielu osób, które zatrzymałyby go na swojej drodze, czyli ozdrowieńców, w związku z tym szerzy się swobodnie - powiedział.