"Cały czas żyjemy w sytuacji, w której epidemia jest w sposób sztuczny dławiona i tli się w społeczeństwie"

Dr Ozorowski: szkoły muszą być otwarte, ale czy 1 września?

Jak zaznaczył, "pozostaje pytanie, czy to jest dobry moment", aby 1 września otwierać szkoły, oraz czy powinniśmy otwierać je we wszystkich regionach. - W gruncie rzeczy to, co jest najważniejsze do bezpiecznego otwarcia szkół, to nie to, jak dana szkoła jest przygotowana, ale jak wygląda liczba zakażeń w danym regionie i jak wygląda zdolność do testowania społeczeństwa. To są najważniejsze warunki - podkreślił.