"W niektórych regionach niebezpiecznie przekroczyliśmy granicę pojemności systemu"

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło we wtorek 2236 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Przekazało także informację o śmierci 58 zakażonych osób, co jest najwyższym dobowym bilansem od początku epidemii . Od początku października znacznie wzrosła liczba zajętych respiratorów. Od czerwca, kiedy resort zdrowia zaczął przekazywać takie dane, liczba ta utrzymywała się na poziomie 60-90 sztuk. W poprzednim tygodniu ta statystyka przekroczyła 100, a w tym tygodniu - 200. Ostatniej doby liczba zajętych respiratorów wzrosła o 44.

Ilu ludzi do obsługi respiratorów? "Z tym jest problem"

Przekonywał przy tym, że "nie liczba respiratorów warunkuje ich przydatność, tylko liczba ludzi, którzy potrafią je sprawnie obsłużyć". - A z tym jest problem. Bo nie mamy wystarczającej liczby anestezjologów, pielęgniarek anestezjologicznych, nie mamy wystarczającej liczby stanowisk - wyliczał. - Co z tego, że kilkaset respiratorów będzie stało na magazynie? Nie podłączy się ich na salach nieprzystosowanych do tego - zauważył.

Prof. Flisiak wskazywał, że "to, co powinno być następnym etapem działań, to utworzenie praktycznie w każdym szpitalu oddziału obserwacyjnego". - Ponieważ chorzy umierają nie z powodu covidu, tylko z powodu tego, że przyczepiono im łatkę COVID-19 i dlatego stracili dostęp do opieki zdrowotnej w schorzeniu, które im najbardziej doskwiera i które doprowadziło ich do śmierci - argumentował.