"Nawet jak pozyskamy kolejne respiratory, nie ma gdzie ich podłączyć i komu obsługiwać"

Nawet jak pozyskamy kolejne respiratory, to nie ma gdzie ich podłączyć i komu obsługiwać - zwracał uwagę w Sejmie poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Z tygodnia na tydzień rośnie liczba respiratorów zajętych przez pacjentów chorych na COVID-19. Aktualnie zajętych jest ich ponad czterysta z - jak twierdzi rząd - dostępnych dziewięciuset. - Co zrobi rząd, kiedy będzie pod respiratory kwalifikowało się trzy, cztery, pięć tysięcy ludzi? - pytał Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

W szczycie pandemicznego chaosu, gdy w szpitalach brakowało podstawowego sprzętu, Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję, że ratujące życie respiratory kupi od byłego handlarza bronią. 1200 urządzeń miał dostarczyć do końca czerwca. Tak się jednak nie stało. Choć prywatna firma otrzymała od rządu ponad połowę pieniędzy - prawie 160 milionów złotych - to do ministerstwa dotarło zaledwie 200 respiratorów. Niemal w tym samym czasie Polska, dzięki staraniom prezydenta Andrzeja Dudy, mogła bezpośrednio od amerykańskiego producenta kupić 200 urządzeń, ale znacznie taniej. Ministerstwo z oferty nie skorzystało.