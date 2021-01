"Próba zrzucenia odpowiedzialności". Tusk o sytuacji ze szczepieniami poza kolejnością

Polska jest dziś chyba jedynym krajem, gdzie co prawda maleje strach przed szczepieniem się, natomiast rośnie strach u tych, którzy mają nas szczepić - mówił w "Tak jest" w TVN24 były premier i był szef Rady Europejskiej, a obecnie przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk. - Bo nie ma reguł, nie ma czytelnych zasad, natomiast jest ta wielka łatwość władzy, żeby oskarżać tych, którzy mają nas szczepić - dodał. Reakcję władzy na sytuację związaną z zaszczepieniem osób poza kolejnością określił jako "wyjątkowo paskudny atak medialny".

"Próba zrzucenia odpowiedzialności za niesprawny system szczepień"

Jak mówił, "za system szczepień odpowiedzialna jest władza". Odniósł się tu do sprawy osób, które przyjęły szczepionkę poza kolejnością. - Cały ten skandal za system szczepień osób, które szczepiły się poza kolejnością, jest próbą zrzucenia odpowiedzialności za niesprawny system szczepień i rzeczą, którą PiS od dawna stosuje, czyli napuszczanie jednych na drugich - stwierdził.

- Jeśli istnieją jakieś przepisy, reguły, zasady, to od tego jest państwo, żeby je egzekwować. Jeśli ktoś łamie te zasady, to od tego są zasady prawne, a nie propagandowe - mówił Tusk. Podkreślił przy tym, że "to władza musi wziąć na siebie odpowiedzialność za przygotowanie" procesu szczepień.