Dominika Kulczyk przekazała lekarzom 20 milionów złotych. "Priorytetem jest pomoc w ratowaniu życia ludzkiego"

Doctors, paramedics, nurses, diagnosticians, and all hospital staff are the heroes of our time. Their fight against coronavirus requires exceptional measures and effective tools. That is why I have decided to donate PLN 20 million to the Lekarze Lekarzom Foundation (Doctors for Doctors Foundation) for the purchase of diagnostic and protective medical equipment. These funds will be used to acquire real time PCR devices that enable detection of coronavirus infection, N95 filter masks, protective suits, and antiseptics. This is the real, most-needed support for people on the front line of fighting the epidemic. Now more than ever, fate shows how connected we are. If we are there for each other as much as we can - we will win! Always! Dominika Kulczyk --- Lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, diagności i cały personel szpitalny to bohaterowie naszych czasów. Ich walka z koronawirusem wymaga wyjątkowych środków i skutecznych narzędzi. Dlatego zdecydowałam się przekazać Fundacji Lekarze Lekarzom 20 mln zł na zakup diagnostycznego i ochronnego sprzętu medycznego. Fundusze te posłużą do pozyskania urządzeń do diagnostyki genetycznej real time PCR umożliwiających wykrycie zakażenia koronawirusem, masek z filtrem N95, kombinezonów ochronnych spełniających kryteria wirusologiczne oraz środków antyseptycznych. To realne, najpotrzebniejsze wsparcie dla osób na pierwszej linii walki z epidemią. Teraz bardziej niż kiedykolwiek los nam pokazuje, jak bardzo jesteśmy ze sobą połączeni. Jeśli będziemy dla siebie tak bardzo, jak potrafimy – wygramy! Zawsze! Dominika Kulczyk