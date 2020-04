Czekają na ewakuację chorych. "Wszyscy mi mówią, że muszę być silna, ale już nie mam siły"

- Dla mnie to jest sytuacja krytyczna. Odpowiadam nie tylko za pacjentów, ale i za personel. Wszyscy mi mówią, że muszę być silna, ale ja już nie mam siły - przyznaje dyrektorka Ewa Goździewicz, nie kryjąc emocji. Przyznaje, że jest na skraju wytrzymałości psychicznej i fizycznej.

Zwraca uwagę, że do walki dźwiga się dzięki dzieciom, za którymi bardzo tęskni i których nie widziała od trzech tygodni. - Staram się ich wspierać i mówię, że jest wszystko w porządku, że sobie radzę, że jestem kapitanem, silna i superwoman i ten statek doprowadzę do brzegu i wierzę, że tak będzie - dodaje.

Na pokładzie ma wycieńczoną załogę. - Fizjoterapeutka jest na skraju wyczerpania psychicznego i dzisiaj powiedziała, że ona tutaj ani minuty dłużej nie wytrzyma. Gdyby nie pomoc wolontariuszy i ochotników, między innymi licealistki i kleryka, ten okręt tylko by dryfował - dodaje.

"Zostawiono nas z ciężkimi przypadkami i z tym chorym personelem, wycieńczonym"

Dyrektorka ośrodka twierdzi, że od wielu dni błagała o pomoc. W piątek wojewoda wielkopolski zdecydował o ewakuacji dziewięciorga pacjentów ośrodka. Przetransportowano ich do szpitala zakaźnego w Poznaniu.

- Zarządził ewakuację zakażonych 27 pacjentów z kaliskiego DPS-u i tam nie było problemu, żeby zakażonych pacjentów odizolować od zdrowych mieszkańców. Natomiast nas tutaj zostawiono z ciężkimi przypadkami i z tym chorym personelem, wycieńczonym, pracującym dziesiątą dobę. Nam udało się przetransportować do szpitala zakaźnego około 30 pacjentów - mówi Goździewicz. Część pacjentów cierpiących na choroby towarzyszące mogłaby uniknąć zakażenia, gdyby nie kontakt z zakażonym personelem - twierdzi dyrektorka.

Wolontariusze mieszkają w ośrodku. Pracują w trybie kwarantanny. Pielęgniarek delegowanych do pracy dyrektorka nie przyjęła, bo nie ma dla nich profesjonalnych strojów, dzięki którym mogłyby bezpiecznie pracować i wracać do swoich domów.

Ostatecznie około 50 pacjentów decyzją wojewody wielkopolskiego ma trafić do nowotworzonego szpitala zakaźnego w Wolicy pod Kaliszem , w miejsce szpitala gruźliczego.

Tymczasem to nie koniec zmartwień dyrektorki. W szpitalu zakaźnym w Poznaniu od kilku dni przebywa jej mąż - lekarz, który opiekował się pacjentami w ich prywatnym ośrodku. - Pracował po kilkanaście godzin na dobę z gorączką 41 stopni i po tygodniu już nie wstał z łóżka i musiała go zawieźć karetka w stanie skrajnego wycieńczenia, w stanie ciężkim, z śródmiąższowym zapaleniem płuc, do szpitala specjalistycznego. W tej chwili, niestety, walczy o życie - mówi Ewa Goździewicz.