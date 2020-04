"Heroiczna praca, zwłaszcza dla sióstr zakonnych". Walczą z koronawirusem w domu pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Bochni próbuje funkcjonować w kwarantannie po ewakuacji prawie połowy chorych pacjentów. Koordynator medyczny Sebastian Lewandowski mówi, że pensjonariusze "mniej więcej rozumieją, co się dzieje". - Ale czy de facto wiedzą, co to dla nich oznacza, to nie jestem w stanie odpowiedzieć - dodaje.