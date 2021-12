Koronawirus w Domu Chłopaków. Siostry "pingwiny" zamienią habity na kombinezony

Nie będą sami

Siostry starają się robić wszystko, by pomóc chorym przetrwać ten trudny czas. Jak mówią, na razie koronawirus obszedł się z dziećmi dość łagodnie. Ale i tak łatwo nie jest, bo trudno wytłumaczyć podopiecznym, że muszą pozostać w jednym miejscu, nie mogą się przytulać do innych, a o wyjściu na spacer mogą tylko pomarzyć. Dominikanki starają się zarazić chłopców swoją radością i pozytywnym nastawieniem. Organizują dla nich różne rozrywki, a nawet przemycają smakołyki, które do tej pory pojawiały się tylko od święta. Jedną z takich "dostaw" siostry nagrały, a film opublikowały w mediach społecznościowych.

Izolacja dziewięciu chłopców zakończy się 26 grudnia. To oznacza, że nie spędzą świąt z pozostałymi mieszkańcami domu. Jednak sami na pewno też nie będą. - Jak będą święta to my wskakujemy w kombinezony, żeby chłopacy nie byli sami i też żebyśmy my nie były same. Bo dla nas całe życie to jest ten dom i bycie z chłopakami. Wigilii sobie bez nich nie wyobrażamy - mówią siostry TVN24.