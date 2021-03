"Wydaje się, że wszystko, co najgorsze, przed nami. Prawdopodobnie dwa najbliższe tygodnie"

Dochodzimy do pewnego skraju wyczerpania fizycznego. Są osoby pracujące 400-450 godzin w miesiącu - relacjonował w "Rozmowie Piaseckiego" Rafał Cudnik, dyrektor medyczny gdańskiego szpitala tymczasowego. W programie opisywał sytuację epidemiczną na Pomorzu.

Resort zdrowia w niedzielę potwierdził 29 253 nowych przypadków zakażeń. W sobotę poinformowano o 31 757 przypadkach, a w piątek o 35 143, co było najwyższym dobowym wynikiem od początku epidemii. W szpitalach przebywa ponad 29 tysięcy pacjentów z COVID-19.

O sytuacji na Pomorzu mówił w "Rozmowie Piaseckiego" doktor Rafał Cudnik, dyrektor medyczny szpitala św. Wojciecha i szpitala tymczasowego w Gdańsku. Na antenie TVN24 został zapytany, czy w swojej karierze zawodowej doświadczył trudniejszych momentów.

- Zdecydowanie ten obecny to chyba najtrudniejszy okres w mojej karierze. Opisał, że to okres "permanentnego, fizycznego i psychicznego wyczerpania". - Jest ciężko, ale jeszcze póki co całym zespołem dajemy radę - powiedział.

"Są osoby pracujące 400-450 godzin w miesiącu"

Doktor Cudnik powiedział, że "dzięki swojemu zespołowi nie czuje się bezrady w trakcie dyżurów". Zwrócił jednak uwagę, że medycy dochodzą tam "do pewnego skraju wyczerpania fizycznego". - Są osoby pracujące 400-450 godzin w miesiącu, to jest dużym problemem, bo życie rodzinne odchodzi na dalszy tor - przyznał.

- Wydaje się, że wszystko, co najgorsze przed nami. Najgorsze prawdopodobnie będą dwa najbliższe tygodnie - podsumował.

Lekarz ocenił, że "system jest już na granicy wyczerpania swoich możliwości". - W Gdańsku jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że mamy bufor bezpieczeństwa w postaci kolejnych miejsc w szpitalu tymczasowym. To 180 łóżek otwartych z opcją rozszerzenia do 400 - opisał. - Bufor bezpieczeństwa jest, ale się wyczerpuje - dodał.

Lekarz przekazał, że na ten moment jego szpital tymczasowy leczy 168 pacjentów i posiada 20 wolnych łóżek. Według niedzielnego raportu zdrowia, na Pomorzu odnotowano 1874 nowych zakażeń. W regionie 29 924 osoby przebywają na kwaratannie.

"Sprzętowo jesteśmy przygotowani, logistycznie też"

Pytany o to, dlaczego liczba miejsc nie została rozszerzona do planowanych 400 łóżek, doktor Cudnik wskazał, że "na tę chwilę wynika to z decyzji ministra zdrowia, która zobowiązuje szpital do udostępnienia 188 łóżek". - Czekamy na zmianę decyzji ministra zdrowia. Prawdopodobnie dziś taka się pojawi i wówczas będzie decyzja o rozszerzeniu do 400 łóżek - powiedział.

- Sprzętowo jesteśmy przygotowani, logistycznie też. To, co najważniejsze, to szybki dobór kadry - tłumaczył.

Dopytywany o kwestię braków personelu medycznego, Cudnik wskazał, że rezerwę kadrową przygotowywał od kilku miesięcy. - Takie zasoby kadrowe jeszcze posiadam, ale one są na wyczerpaniu. To są te same osoby, które pracują w pozostałych szpitalach spółki. Są decyzje o ograniczaniu tak zwanej operatywy planowej, o wyłączaniu pewnych oddziałów, żeby przerzucać personel do pracy z pacjentami z COVID-19 - zwrócił uwagę.

"Te dwie fale, to są zupełnie różne zjawiska"

Doktor Cudnik był także pytany o różnice między obecną a jesienną falą pandemii. - Te dwie fale, jakbym miał porównać, to są dwa zupełnie różne zjawiska - powiedział.

Jak tłumaczył, w okresie jesiennej fali, która nadeszła jeszcze przed szczepieniami, system ochrony zdrowia zmagał się z brakami personelu. - Z powodu kwarantanny czy z powodu samych zakażeń mieliśmy bardzo dużą absencję tego personelu. Rąk do pracy było bardzo mało - zwrócił uwagę.

- Wówczas [w czasie drugiej fali – red.] pacjenci byli głównie starsi. Mało postaci płucnych COVID, czyli z zajęciem płuc, z niewydolnością oddechową. Ci pacjenci oczywiście byli, ale w porównaniu do tego co dzieję się obecnie, to już jest diametralna różnica - mówił gość TVN24. Dodał, że obecnie szpitale mają do czynienia "z dużą liczbą pacjentów z postacią płucną COVID, z zajętym miąższem płucnym", którzy wymagają podłączenia do respiratora.

- Takiej liczby zajętych respiratorów jeszcze nigdy nie mieliśmy. Tak samo, jeśli chodzi o zajętość łóżek dla pacjentów z COVID-19 – wskazał.

Autor:akw/kab

Źródło: TVN24