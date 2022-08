Doktor Paweł Grzesiowski o "zmniejszeniu mózgu" po przejściu COVID-19

COVID-19 może prowadzić do zmniejszenia funkcjonowania mózgu pod postacią różnego rodzaju deficytów, ubytków funkcji naszego mózgu - powiedział w TVN24 doktor Paweł Grzesiowski. Jak dodał, "mechanizm tych ubytków jest tłumaczony faktem uszkodzenia naczyń, które doprowadzają krew do mózgu, tworzą się mikrozakrzepy w tych naczyniach i to powoduje umieranie fragmentów tkanki mózgowej".

Doktor Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw zagrożeń epidemicznych, pytany był w TVN24 o słowa wirusologa, profesora Włodzimierza Guta, który powiedział, że jedną z zaobserwowanych konsekwencji przejścia COVID-19 jest "ogólne zmniejszenie mózgu". - To jest pewne uproszczenie w rozumieniu zmniejszenia funkcjonowania mózgu pod postacią różnego rodzaju deficytów, ubytków funkcji naszego mózgu - pamięci, koncentracji. Na przykład wypadają z pamięci słowa w języku obcym - powiedział Grzesiowski.

Oddział covidowy w szpitalu Leszek Szymański/PAP

Grzesiowski o mikrozakrzepach w mózgu i umieraniu fragmentów tkanki mózgowej

- To są zjawiska, które obserwujemy od początku, natomiast w tej chwili mechanizm tych ubytków jest tłumaczony faktem uszkodzenia naczyń, które doprowadzają krew do mózgu, tworzą się mikrozakrzepy w tych naczyniach i to powoduje umieranie fragmentów tkanki mózgowej. Skutkiem tego będzie zanik mózgu i w tych obszarach zanik funkcji, czyli pogorszenie naszego funkcjonowania w środowisku, w pracy - tłumaczył.

- To są mikroudary, miktrozakrzepy, które zatykają naczynia doprowadzające krew do mózgu. Nie widać objawów takich, jak kiedy mamy zator dużego naczynia, który zwykle objawia się jakimś porażeniem, zaburzeniami mowy, utratą przytomności, drgawkami. Tu takich objawów nie widzimy, bo te zakrzepy dotyczą maleńkich naczyń, które doprowadzają krew do kory mózgu. Widzimy to raczej po ubytku pewnych funkcji niż po objawach neurologicznych - zaznaczył specjalista.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ft//now

Źródło: TVN24