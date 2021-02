"Pod koniec września to wszystko zlało się w jedną, czerwoną strefę. Nie dało to oczekiwanego efektu"

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło w środę 12 146 nowych przypadków zakażenia koronawirusem . To najwyższy dobowy bilans zakażeń od 6 stycznia tego roku. We wtorek resort informował o 6310 nowych przypadkach.

O możliwych powodach takich wzrostów mówił na antenie TVN24 doktor Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki z COVID-19. Przekazał, że brytyjska, bardziej zakaźna mutacja koronawirusa może być jednym z powodów. Zauważył jednak, że "sam ten wariant nie może być jedynym powodem". - Mamy nowy wariant wirusa w środowisku, ale jeszcze trzeba mieć okazję, żeby go przenieść – powiedział.

Grzesiowski: nieprofesjonalne osłony powinny być zlikwidowane

- Jeśli chodzi o maseczki, to mamy do wyboru FP1, FP2 i FP3. FP1 to maseczki chirurgiczne, które wystarczają na dwie, trzy godziny kontaktu krótkotrwałego. Jeżeli wszyscy w danym pomieszczeniu mają maseczkę chirurgiczną, to jest bezpiecznie. Wyższy stopień filtracji, maska FP2 i FP3, są potrzebne przy bardziej intensywnym, dłuższym kontakcie również z potencjalnie chorymi osobami. Takich maseczek my używamy w placówkach medycznych – opisywał doktor Grzesiowski.