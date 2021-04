Grzesiowski: zachowajmy czujność, sytuacja może się zmienić szybko

Jeżeli otworzymy równocześnie różne strumienie transmisji wirusa, to niestety możemy za dwa do trzech tygodni zaobserwować niekorzystny zwrot sytuacji. Musimy być cały czas bardzo czujni - przestrzegł Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki z COVID-19. Na antenie TVN24 podał "dwa ważne wskaźniki, które mogą uzasadniać rozluźnianie ograniczeń".