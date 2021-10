Paweł Grzesiowski o czwartej fali pandemii COVID-19: jest za późno, jesteśmy po brodę w bagnie

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział w środę, że w związku z rozwojem czwartej fali pandemii COVID-19 w większym stopniu egzekwowany będzie wymóg noszenia maseczek w zamkniętych przestrzeniach publicznych. Zdaniem doktora Pawła Grzesiowskiego, który był gościem środowych "Faktów po Faktach", jest "za późno" na takie działania. - My już jesteśmy zanurzeni w tej fali pandemicznej. Jeszcze chwila i woda przykryje nas całkowicie – mówił.

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło w środę ponad 5,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem i śmierć 75 osób chorujących na COVID-19. To najwyższy dzienny raport od 7 maja. Przed tygodniem Ministerstwo Zdrowia informowało o 2640 potwierdzonych infekcjach. Dzisiejsza liczba zakażeń jest wyższa o 2919. To wzrost o 110 procent. Minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej przed Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy podkreślił, że przez ostatnie dwa dni "mamy do czynienia ze swoistą eksplozją pandemii".