Koronawirus w Polsce. Lekarz o "rozpędzaniu się czwartej fali"

Z pewnym marginesem błędu zakładam, że w kulminacyjnym momencie czwartej fali będzie od pięciu do ośmiu tysięcy zakażeń dziennie - prognozuje prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, doktor Michał Sutkowski.

- Tydzień do tygodnia wzrosty utrzymują się na poziomie od dwudziestu kilku do czterdziestu procent. To świadczy o rozpędzaniu się czwartej fali - tłumaczył.