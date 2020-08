Ekspert: Na jesieni sprzętu może nie wystarczyć. Trzeba się nastawić na najgorsze

Sytuacja jest pod dużym znakiem zapytania. Bardzo wiele zależy od nas, bardzo wiele zależy jednak od samego wirusa, o którym do końca jeszcze nie wszystko wiemy - mówił w TVN24 doktor Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, oceniając to, jak pandemia może rozwinąć się jesienią. Dodał, że w Polsce może nie wystarczyć sprzętu medycznego.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o kolejnych potwierdzonych laboratoryjnie zakażeniach koronawirusem u 548 osób. Najwięcej z nich dotyczy województw śląskiego (191) i małopolskiego (76). Sobota była trzecim dniem z kolei z najwyższą liczbą przypadków potwierdzonych w ciągu doby od początku epidemii. Według sobotnich danych ministerstwa badania potwierdziły zakażenie u 658 osób.

Koronawirus w Polsce Forum

"Nie mamy żadnych powodów do tego, żeby się z tych danych cieszyć"

Oceniając ostatnie statystyki dotyczące koronawirusa w Polsce, doktor Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych mówił, że "jesteśmy w mniej więcej podobnym miejscu, jak byliśmy jeszcze kilka dni, a nawet tygodni temu". - Nie mamy żadnych powodów do tego, żeby się z tych danych cieszyć na tle szczególnie niektórych państw europejskich naszego regionu, które jednak zmniejszyły znacznie liczbę zachorowań i liczbę zakażonych osób. Z drugiej strony musimy patrzeć na to bardzo racjonalnie i nie ma powodów, na pewno jeszcze dzisiaj, do histerii - dodał.

Stwierdził jednak, że jesienią "miejsc w szpitalach i sprzętu medycznego może nie wystarczyć". - Trzeba się liczyć z kłopotami i trzeba się nastawić na najgorsze - stwierdził doktor. Dodał, że jest to oczywiście "czarny scenariusz".

- Sytuacja jest pod dużym znakiem zapytania. Bardzo wiele zależy od nas, bardzo wiele zależy jednak od samego wirusa, o którym do końca jeszcze nie wszystko wiemy i zależy bardzo dużo od pewnych działań administracyjno-politycznych - wyjaśnił doktor.

Zaznaczył, że nadal należy zachowywać dystans społeczny co najmniej półtora metra, a także nosić maseczki ochronne i stosować zasady higieny. Podkreślił, że istotna jest również edukacja na temat COVID-19.

"Warto się szczepić"

W kontekście przygotowań do jesieni doktor Sutkowski mówił również o szczepieniach na grypę. - Oczywiście, że warto się szczepić. Zawsze się warto szczepić na grypę. Trzeba na tę szczepionkę poczekać. Co roku to jest nowa szczepionka w związku z nową mutacją wirusa grypy - powiedział. Dodał, że szczepionka pojawi się prawdopodobnie pod koniec września.

Stwierdził, że szczepić należy się również przeciw innym wirusom, np. rotawirusom czy pneumokokom. - To jest element przygotowania do jesieni. Do każdej jesieni, ale do tej szczególnie - podkreślił doktor Sutkowski.

Autor:mart/kab

Źródło: TVN24