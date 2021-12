Doktor Jankowski: dyżur bez zgonu na oddziale covidowym to jest dyżur absolutnie wyjątkowy

W czwartek poinformowano o ponad 14 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem w Polsce i ponad 700 zgonach z powodu COVID-19. W Sylwestra nie wprowadzono jednak surowych obostrzeń. - Potrzebna jest narodowa mobilizacja wobec bierności rządzących - mówił w TVN24 w piątek dr Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 14 325 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Resort przekazał też, że zmarło 709 osób chorujących na COVID-19. 509 z nich miało choroby współistniejące. Około 75 procent umierających, zakażonych koronawirusem, stanowią niezmiennie osoby niezaszczepione - mówił w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Pytany o sylwestra i imprezy do stu osób, Niedzielski odpowiadał, że w tej materii nie chce "wprowadzać fikcyjnych obostrzeń, które i tak nie będą przestrzegane, po to, żeby w cywilizowany sposób narzucić pewne normy, jak ta impreza powinna się odbywać". Powiedział, że on sam sylwestrową noc spędzi w domu.

Jankowski: potrzebna jest narodowa mobilizacja

Sytuację pandemiczną w Polsce komentował w TVN24 w piątek dr Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. - Skończyłem wczoraj dyżur 24-godzinny na oddziale covidowym. O ile w trakcie świąt zakażonych i osób hospitalizowanych było mniej i rzeczywiście nawet pół oddziału stało puste, o tyle już wczoraj i przedwczoraj myśmy przyjmowali dużą liczbę chorych zakażonych koronawirusem wymagających tlenoterapii - powiedział.

- Sytuacja się pogorszyła, w naszej ocenie również poświątecznie. To jest efekt świąt. Teraz potrzebna jest chyba nie żałoba narodowa nad tym, że jest gorzej i że mamy kolejne liczby zgonów, tylko narodowa mobilizacja. Potrzebna jest narodowa mobilizacja wobec bierności rządzących właśnie po to, żeby Sylwester Marzeń nie skończył się jako Sylwester Zakażeń - mówił.

Stwierdził, że ma "pretensje do Ministerstwa Zdrowia i do rządzących o to, że zrezygnowano z jakichkolwiek działań". - Dziś już nawet nie stwarza się wrażenia tego, że rozważa się jakieś obostrzenia - ocenił. Dodał, że efekt braku działań rządzących w Sylwestra, szpitale i pacjenci odczują za kilka dni.

Jankowski: dzisiaj dyżur bez zgonu na oddziale covidowym to jest dyżur absolutnie wyjątkowy

- Widzę pewną destrukcję zaufania obywateli do rządu. Przecież obywatele widzą, co dzieje się w szpitalach, widzą te liczby pokazujące zgony. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdybyście państwo codziennie w mediach podawali, że w Polsce spadły trzy samoloty i rozbiły się cztery autokary, a na konferencję prasową wychodziłby minister i mówił "to nie szkodzi, na razie analizujemy, nie uda się temu przeciwdziałać, może jutro rozbije się mniejszy autokar i mniejszy samolot" - stwierdził Jankowski.

- My dokładnie tak się czujemy z perspektywy oddziału covidowego. Widzimy zgony, dzisiaj dyżur bez zgonu na oddziale covidowym to jest dyżur absolutnie wyjątkowy. Umierają konkretni ludzi i tragedie ich rodzin się dzieją. Tak jakby spadały te samoloty, a rządzący rozkładają ręce i mówią "bawcie się w Sylwestra" - podsumował lekarz.

