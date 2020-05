Wirusolog: Nie możemy powiedzieć, że pandemia w Polsce mija. Są dwa kraje, które podziwiam za walkę z nią

Dzieciątkowski: nie możemy powiedzieć, że pandemia w Polsce mija

Doktor habilitowany Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, był pytany w TVN24 o to, w jakim momencie epidemii obecnie się znajdujemy. - Nie mamy racjonalnej odpowiedzi na to pytanie. Póki co wskaźnik reproduktywności jest powyżej 1. Nieznacznie - to jest 1,03, 1,06. Ale nadal świadczy to o tym, że epidemia w Polsce ma charakter wzrostowy, rozwija się - mówił.