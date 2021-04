"Jesteśmy na granicy wyczerpania, dojścia do ściany praktycznie"

Zrobiło się bardzo trudno. Pacjenci są w dramatycznie ciężkim stanie. To już nie są ci pacjenci, których mieliśmy w ubiegłym roku o tej samej porze w pierwszej fali, nawet w tej drugiej fali pandemii COVID-19. To są zupełnie inaczej chorujący ludzie - powiedziała w "Tak jest" w TVN24 dr Grażyna Cholewińska-Szymańska, specjalista chorób zakaźnych, ordynator w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie.

"Od połowy marca praktycznie nie ma wolnych łóżek"

Jak przekazała, "od połowy marca praktycznie nie ma wolnych łóżek". – Wykorzystanych jest 98 do 100 procent wolnych łóżek. Wolne łóżko się pojawia wówczas, jeżeli pacjent umrze, albo jeśli pacjenta przeniesiemy do innego szpitala, bo trzeba mu zabezpieczyć intensywną terapię i respirator – wyjaśniła.

Cholewińska-Szymańska mówiła, że w jej szpitalu jest "sześć stanowisk respiratorowych". - One są zajęte non stop. Od dłuższego czasu nie ma wolnego łóżka – dodała.

"Zrobiło się bardzo trudno. Pacjenci są w dramatycznie ciężkim stanie"

- Zrobiło się bardzo trudno. Pacjenci są w dramatycznie ciężkim stanie. To już nie są ci pacjenci, których mieliśmy w ubiegłym roku o tej samej porze w pierwszej fali, nawet w tej drugiej fali. To są zupełnie inaczej chorujący ludzie. W bardzo ciężkim, dramatycznym stanie. Nie można ich odłączyć od tlenu przez kilka tygodni – mówiła.

"W Polsce wiele osób już jest zaszczepionych szczepionką AstraZeneki i nic złego się nie stało"

Europejska Agencja Leków (EMA) poinformowała w środę, że ogólny stosunek korzyści płynących z preparatu AstraZeneca do ryzyka z nim związanego "pozostaje pozytywny". "Komitet do spraw Bezpieczeństwa EMA (PRAC) doszedł dziś do wniosku, że przypadki zakrzepów krwi z małą liczbą płytek krwi powinny być wymienione jako bardzo rzadkie skutki uboczne szczepionki Vaxzevria (dawniej szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca)" - czytamy w komunikacie.

"Szczepmy się tym, co mamy"

- Mamy szczepionki w nowoczesnej technologii i mamy z nich korzystać, tym bardziej, że one są za darmo dla nas wszystkich, że one są zapewnione przez rząd i człowiek ma dowolność wyboru. Ale jak ma dowolność wyboru, a słyszy, że są takie dramaty ludzkie w oddziałach, że nie ma miejsc, że karetki stoją w kolejce do przyjęcia, że jest naprawdę bardzo trudna sytuacja, to szczepmy się tym, co mamy – podkreśliła.