Kiedy pierwsi pacjenci trafią na Narodowy? "Moment, kiedy bariera zostanie przekroczona"

Jeżeli z tysiąca ośrodków w całej Polsce zostałaby oddelegowana do pracy tu jedna osoba, to byśmy mieli nadmiarowość obsługi - powiedział w "Faktach po Faktach" doktor Artur Zaczyński, lekarz neurochirurg i zastępca dyrektora do spraw medycznych warszawskiego szpitala MSWiA, który będzie odpowiedzialny za powstanie i działanie szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym. Mówił także o tym, kiedy mogą trafić tam pierwsi pacjenci.

"Wiem, gdzie jest wszystko to, co ja planowałem"

Przypomniał, że w przeszłości zajmował się przygotowaniem zabezpieczenia medycznego stadionu w trakcie budowy, jak i w trakcie piłkarskich mistrzostw Euro 2012. - Tworzyłem ten stadion pod względem ochrony zdrowia w 2010 roku. Czuję się jak w domu. Wiem, gdzie jest wszystko to, co ja planowałem wraz z zespołem PL 2012. Stworzyliśmy dobry system oparty o wszystkie zasady bezpieczeństwa, zarówno bezpieczeństwa kibiców, jak i pracowników - wskazywał.

Pytany, w jaki sposób obecnie Stadion Narodowy jest przystosowywany do przyjęcia pacjentów, odparł, że "plan architektoniczny jest już zakończony, jest już wszystko wrysowane". - To jest pierwszy moduł na Stadionie Narodowym od strony wschodniej - wskazywał.

"Pierwsi pacjenci są planowani w momencie, kiedy zostanie przekroczona wydolność systemu zdrowia"

Zaczyński: tu mają trafiać przypadki lekkie, niewymagające specjalistycznej opieki

- Jeżeli będzie tak, że w danym szpitalu jest przepełnienie łóżek, to na zasadzie selekcji, którzy pacjenci wymagają już tylko dokończenia antybiotykoterapii dożylnej, dokończenia leczenia innego rodzaju schorzeń, które można zapewnić również tutaj, przy opiece pielęgniarskiej i lekarskiej, z pełną diagnostyką, te osoby mają trafiać do tego szpitala, odciążając system ochrony zdrowia na terenie Mazowsza i Warszawy - tłumaczył.

"Nie jest tak, że 80 pielęgniarek będzie pracowało naraz przy 500 pacjentach"

Mówił także o potrzebach dotyczących liczby pracowników medycznych. Jak wyliczał, w skali miesiąca do obsłużenia szpitala potrzebnych będzie od 50-80 pielęgniarek pracujących w trybie zmianowym. Jednocześnie wyjaśniał, że "to nie jest tak, że 80 pielęgniarek będzie pracowało naraz przy 500 pacjentach". - Trzeba liczyć etaty, a nie stanowiska - precyzował.

Doktor Zaczyński: będzie 50 respiratorów

- Nie może być to kosztem żadnego ze szpitali warszawskich, żeby przeszczepić tutaj [do szpitala tymczasowego, który powstaje na Stadionie Narodowym – przyp. red] zespół. Jeżeli z tysiąca ośrodków w całej Polsce zostałaby oddelegowana do pracy tu jedna osoba, to byśmy mieli nadmiarowość obsługi - ocenił doktor Zaczyński.