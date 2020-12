Ekspertka o "bardzo poważnym problemie" w statystykach dotyczących zakażeń w Polsce

"Nie mamy pełnej informacji o tym, jaka jest liczba osób zakażonych"

- W Polsce strategia testowania mówi o testowaniu osób pełnoobjawowych, czyli takich, co do których lekarze mają podejrzenie, że nieomal w stu procentach są zakażeni wirusem SARS-CoV-2. My od wczesnego lata nie mamy pełnej informacji o tym, jaka jest pełna liczba osób zakażonych w społeczności - mówiła Afelt.

Zaznaczyła, że obecnie "chyba żaden kraj takiej informacji nie ma". - To by wymagało testowania genetycznego wszystkich mieszkańców kraju. A to jest przedsięwzięcie niemal niemożliwe do zrealizowania - podkreśliła.