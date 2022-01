Ekspertka od modeli matematycznych: podawane wartości zakażeń koronawirusem są dalekie od rzeczywistych

czytaj dalej

Komitet Rady Europy ds. wyboru sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie zgadza się na wskazanych przez polski rząd kandydatów na sędziego w ETPCz. Komitet uznał, że co najmniej jeden z kandydatów nie spełnia wymogów potrzebnych do piastowania stanowiska sędziego i domaga się odrzucenia całej trójki. To już drugi raz, kiedy Rada odrzuca te same kandydatury.