Którzy pracownicy ochrony zdrowia otrzymają dodatkowe wynagrodzenie? NFZ publikuje wyjaśnienia

Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał, że oddziały wojewódzkie Funduszu otrzymają od placówek medycznych dane o liczbie personelu medycznego, który kwalifikuje się do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia, i o wysokości wynagrodzenia tych osób za listopad bieżącego roku.

NFZ: ostateczna decyzja o kwalifikacji do wypłaty wynagrodzenia należy do dyrektorów placówek medycznych

Jak wskazał NFZ, udzielanie świadczeń medycznych pacjentom z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 nie może być incydentalne. Oznacza to na przykład, że sporadyczne wejście do tzw. strefy brudnej, nie jest podstawą do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia.