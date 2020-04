Setki tysięcy maseczek dla medyków. Do Polski dotarł sprzęt zamówiony przez WOŚP

Dla szpitali, ratowników i domów pomocy społecznej. Do Polski dotarł specjalny transport sprzętu zamówionego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy dla ochrony zdrowia. To między innymi 900 tysięcy specjalnych maseczek chirurgicznych.

We wtorek w specjalnym transporcie do Polski trafiło prawie 900 tysięcy maseczek trójwarstwowych chirurgicznych. Zakupiła je Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Przekaże je teraz dla szpitali, ratowników oraz personelu medycznego.

"Natychmiast zareagowaliśmy"

Jurek Owsiak wyjaśnił w rozmowie z TVN24, że maseczki są rozdzielane na partie wysyłek. Jedna z nich trafi do Domów Pomocy Społecznej. - Natychmiast zareagowaliśmy, kiedy usłyszeliśmy, że są w dużym kłopocie - dodał Owsiak. - 110 adresów, pod które dziś będą one wysłane i jutro-pojutrze powinny najszybciej dojść. Tam wysyłamy 500 maseczek, 3 litry mydła w płynie, 10 litrów płynu dezynfekującego - wyjaśnił Owsiak.

- Oprócz tego wysyłamy do szpitali kolejną partię. Wysłaliśmy już do 194 szpitali dwa tysiące maseczek - mówił Owsiak. - Wysyłamy kolejną, bo dwa tysiące starcza na kilka, kilkanaście dni. W związku z tym chcemy regularnie je wysyłać - dodał. Kolejna dostawa 300 tysięcy maseczek ma we wtorek trafić do magazynu WOŚP.