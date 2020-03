Sejm zbierze się po południu. W nocy odbyła się dezynfekcja

W nocy z poniedziałku na wtorek przeprowadzono dezynfekcję w budynku parlamentu. Na godzinę 13 zaplanowano posiedzenie Sejmu. Posłowie mają zająć się poprawkami Senatu do pakietu antykryzysowego.

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (Prawo i Sprawiedliwość) mówił w poniedziałek, że o 8.30 poprawkami Senatu do ustaw tworzących tzw. tarczę antykryzysową zajmie się sejmowa komisja finansów. Będzie to posiedzenie on-line.

O godzinie 13 mają się rozpocząć obrady Sejmu. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (Koalicja Obywatelska) mówiła w poniedziałek, że będzie to "zdalne posiedzenie, tylko kilka osób na sali". - Zapewne będzie mniej niż 42 osoby, który były na ostatnim posiedzeniu - zaznaczyła.

Senat przyjął poprawki

Senat głosował w nocy nad pakietem trzech rządowych specustaw, które dotyczą walki z epidemią COVID-19. Senatorowie zagłosowali za poprawkami do ustawy dotyczącej wsparcia dla firm, przyjęli także poprawki do nowelizacji ustaw zdrowotnych i jedną do ustawy rozszerzającej kompetencje Polskiego Funduszu Rozwoju.