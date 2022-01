Darmowe testy w aptekach, skrócona kwarantanna, badanie po zakażeniu. Premier zapowiedział szereg zmian

Darmowe testy na obecność koronawirusa w aptekach, zwiększona liczba łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19, badanie u lekarza pierwszego kontaktu w ciągu 48 godzin od pozytywnego testu, skrócenie kwarantanny - to niektóre zmiany, które zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki przedstawił na konferencji zmiany dotyczące walki z koronawirusem. - Piąta fala stała się faktem. Ona się różni od poprzednich, bo mamy do czynienia z wirusem omikron , który jest bardziej zakaźny. Mierzymy się z nową sytuacją - mówił.

Zapowiedziane przez premiera Morawieckiego zmiany to:

3. Przejście administracji publicznej na pracę w trybie zdalnym. - Zalecam to też administracji samorządowej. Apeluję również do przedsiębiorców, by kilka najbliższych tygodni przepracowali w trybie zdalnym - apelował.