Wiceminister edukacji zakażony koronawirusem

Wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski poinformował we wtorek, że jest zakażony koronawirusem. Zaapelował "o stosowanie się do zasad, które ograniczają transmisję wirusa". "Tylko razem możemy pokonać pandemię" - dodał.

Ponad 13 tysięcy nowych przypadków zakażenia

- Te dzisiejsze wyniki to jeszcze nie jest miarodajny obraz skali epidemii, z jaką się mierzymy - mówił we wtorek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Tłumaczył, że w środę "będziemy mówili o miarodajnym wyniku obrazującym skalę naszej epidemii".

- Jeżeli jednak mielibyśmy oceniać przez pryzmat ostatnich dni to, w jakim momencie się znajdujemy, to oczywiście w ciągu ostatniego tygodnia mamy mniej więcej 15-procentowy spadek liczby odnotowywanych zakażeń – przekazał. - Mamy też, co jest chyba najlepszym obrazem tego, w jakim punkcie epidemii się znajdujemy, tydzień po tygodniu, spadek liczby osób, które zgłaszają się do Podstawowej Opieki Zdrowotnej po wykonanie testu – dodał Andrusiewicz.