Metropolita łódzki wydał dyspensę od udziału w niedzielnych mszach. "Nieobecność nie jest grzechem"

Metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we mszy świętej w niedziele i święta do 15 listopada wiernym archidiecezji łódzkiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie. To reakcja na "ciągły wzrost zachorowań" na COVID-19. Zachęcił jednak do udziału we mszy w dni powszednie, "z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych". Na pogarszającą się sytuację epidemiczną zareagowała także Archidiecezja Poznańska.