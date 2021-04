Czy szczepionka jest bezpieczna, jeśli bierzemy środki antykoncepcyjne? Co z innymi lekami? Odpowiada "Koronawirus Konkret24"

Zarówno paracetamol, jak i leki oparte na innych lekach przeciwzapalnych typu ibuprofen, mogą być stosowane, wręcz są zalecane w sytuacji, kiedy po szczepieniu mamy objawy typu gorączka, bóle głowy - tłumaczył w programie "Koronawirus Konkret24" w TVN24 dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki z COVID-19. Koronawirusowe mity obalała także Gabriela Sieczkowska z portalu Konkret24.

"Czy można podać dwie dawki szczepionek dwóch innych firm?"

Dr Paweł Grzesiowski: Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, dlatego że nie ma żadnych badań klinicznych, które by potwierdzały skuteczność i bezpieczeństwo takiego mieszanego schematu szczepień. Takie sytuacje nie powinny się zatem zdarzać planowo. Jeżeli ktoś przychodzi na szczepienie drugą dawką, powinniśmy zawsze upewnić się, jaką szczepioną był szczepiony za pierwszym razem, i przyjąć tę samą szczepionkę. Natomiast jeżeli podano inną szczepionkę niż za pierwszym razem, to przy drugim podaniu nie wymaga to szczepienia od nowa, czyli podawania kolejnej, trzeciej dawki szczepionki. Natomiast warto w takich sytuacjach w okresie od sześciu do ośmiu tygodni po podaniu tej drugiej dawki zbadać poziom przeciwciał. To będzie wtedy ostateczne potwierdzenie, czy ten schemat mieszany zadziałał.

"Jeśli po zaszczepieniu mamy gorączkę i ból głowy, to absolutnie nie wolno nam brać leków na bazie paracetamolu i ibuprofenu"

Dr Paweł Grzesiowski: To kompletny fake news, to jest całkowicie nieprawdziwa informacja. Zarówno paracetamol, jak i leki oparte na innych lekach przeciwzapalnych typu ibuprofen czy inne leki bez recepty, mogą być stosowane. Wręcz są zalecane w sytuacji, kiedy po szczepieniu mamy objawy typu gorączka, bóle mięśniowe, bóle głowy czy ogólne rozbicie.

"Czy szczepionka jest bezpieczna, jeśli bierzemy środki antykoncepcyjne? Według badań antykoncepcja hormonalna zwiększa ryzyko powstania zakrzepów"

Dr Paweł Grzesiowski: Przyjmowanie doustnych leków antykoncepcyjnych jest czynnikiem ryzyka choroby zatorowo-zakrzepowej. Natomiast szczepionki nie są w tej chwili powiązane z takim ryzykiem w istotny sposób. W związku z tym, koincydencja przyjmowania, czyli wspólne występowanie tych dwóch substancji w naszym organizmie, nie powinna doprowadzić do jakichś działań niepożądanych.

"Podobno na fiolkach ze szczepionką jest data produkcji: 2008 rok. Czy to prawda?"

Gabriela Sieczkowska, Konkret24: W ostatnim czasie internauci często udostępniają w mediach społecznościowych grafikę, która ma być dowodem, że jedna ze szczepionek - szczepionka wyprodukowana przez firmę AstraZeneca - została już wyprodukowana w 2008 roku. Na podstawie tej grafiki część internautów stwierdziła, że pandemia została zaplanowana. Jak sprawdziliśmy, na grafice, która przedstawia kadr z programu niemieckiej telewizji ARD, pokazano zdjęcie fiolek faktycznie szczepionki AstraZeneca. Na fiolkach widoczne są trzy numeryczne oznaczenia. Jedno z nich zakończone jest cyframi 2008. To zakreślono na grafice czerwonym kółkiem. Internauci uważają, że jest to data i oznacza rok 2008.

Jak sprawdziła redakcja Konkret24, na fiolkach tej szczepionki nie ma daty produkcji. Jest za to data ważności preparatu. O tym, że taka informacja o dacie ważności powinna się znaleźć na fiolce, mówi nam charakterystyka produktu leczniczego (…). Co oznacza więc ten ciąg cyfr zakończony cyframi 2008? Firma AstraZecena wyjaśniła to słowackim fact-checkerom, którzy także przyjrzeli się grafice. Okazuje się, że jest to kod komponentu i jest używany do wewnętrznych celów produkcyjnych. Nie wskazuje na datę produkcji lub datę ważności. Producent wyjaśnia, że zakończenie, cztery ostatnie cyfry 2008, są w tym przypadku po prostu czystym przypadkiem. Na fiolce, która jest widoczna na tej popularnej grafice, widać datę ważności - jest to maj 2021 roku.

"Po co nosić maseczki, skoro amerykańska CDC twierdzi, że nie mają one wpływu na liczbę zakażeń?"

Gabriela Sieczkowska, Konkret24: CDC, czyli amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorób, to bardzo ważna organizacja, której rekomendacje, analizy są obecnie kluczowe dla strategii walki z pandemią w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Tutaj dezinformacją jest to, że raport CDC ma stwierdzać, że maseczki nie wpływają na zmniejszenie liczby zakażeń. Jak sprawdził Konkret24 i inne redakcje fact-checkingowe, jest to nieprawdziwa informacja. Jej źródłem była amerykańska stacja telewizyjna One America News Network. (...) W przeszłości na antenie tego kanału pojawiała się rosyjska dezinformacja. Kanał na YouTube należący do One America News Network został jesienią ubiegłego roku tymczasowo zawieszony, ponieważ promował nieprawdziwe informacje na temat rzekomego leku na COVID-19.

Oryginalny artykuł na temat noszenia maseczek już nie jest dostępny, ale informacja poszła świat i trafiła między innymi do Polski. Sprawdziliśmy, co mówi o maseczkach raport CDC, który został opublikowany na początku marca tego roku - bo do tego raportu odnosi się ten fake news. Naukowcy zadali sobie tam pytanie, czy istnieje zależność między nakazami noszenia maseczek i zezwoleniem na spożywanie posiłków na miejscu w restauracjach, a wzrostem liczby przypadków i zgonów spowodowanych COVID-19. Ich raport wykazał, że nakaz noszenia maseczek wiązał się ze spadkiem zakażeń koronawirusem już po 20 dniach od wprowadzenia takiego zakazu. Jednak gdy ograniczenia dotyczące spożywania posiłków na miejscu w restauracjach zostały poluzowane, w analizowanych miejscach agencja widziała, że w okresie od 40 do 100 dni od takiego poluzowania rośnie dzienna liczba przypadków i zgonów spowodowanych COVID-19. Można powiedzieć, że CDC stwierdza, że nakaz noszenia maseczek i ograniczanie spożywania posiłków w restauracjach działa i pomaga w ograniczeniu przenoszenia koronawirusa. Te ograniczenia powinny być, według zaleceń CDC, połączone z innymi działaniami, czyli: trzymaniem dystansu społecznego, higieną rąk, dobrą wentylacją pomieszczeń, a także rezygnacją z niepotrzebnych podróży.

Poniżej pytania, które padły w programie "Koronawirus Konkret24" 27 marca:

"Czy otyłość ma wpływ na przebieg choroby COVID-19?"

Dr Paweł Grzesiowski: Otyłość jest bardzo ważnym czynnikiem ryzyka powikłań tej choroby. Otyłość jest uznawana za chorobę układu odporności. To nie jest tylko nadmiar tkanki tłuszczowej. Wiemy że tkanka tłuszczowa produkuje substancje, które obniżają odporność, które nasilają stan zapalny w naszym organizmie i niestety to wykorzystuje wirus. Bezwzględnie osoby, które mają tak zwany wskaźnik BMI powyżej 30 są obarczone wyższym ryzykiem powikłań i zgonu z powodu COVID-19. Te osoby też trudniej się leczy, ponieważ znaczna otyłość powoduje utrudnione ruchy przepony, powoduje utrudnienie układania tych pacjentów na brzuchu, co jak wiemy poprawia efekty leczenia.

"Co z alergikami i osobami chorymi na astmę? Czy one mogą się szczepić?"

Dr Paweł Grzesiowski: Alergia i astma nie stanowią przeciwskazania do szczepienia przeciw COVID-19. Wyjątek stanowiłaby alergia na którykolwiek ze składników szczepionki. Jest to jednak zjawisko bardzo rzadkie, ponieważ szczepionki, które w tej chwili mamy dostępne są bardzo ubogie w składniki, więc nie odnotowuje się właściwie uczulenia na konkretny składnik szczepionki. Bywają sytuacje, gdzie po pierwszej dawce ktoś ulega anafilaksji, czyli nagłej, bardzo ciężkiej reakcji uczuleniowej. Dla takich osób podanie drugiej dawki jest przeciwskazane. Wszystkie inne postacie alergii - wziewna, pokarmowa, czy skórna - nie stanowią przeciwskazania do szczepienia przeciw COVID-19, podobnie jak astma. Jedyną sytuacją, kiedy astmatyk nie powinien zgłaszać się na szczepienie jest zaostrzenie astmy. Nie powinniśmy szczepić takich osób, które są w danym momencie w ciężkim stanie, kiedy przyjmują duże dawki leków, w takim przypadku należałoby szczepienie przesunąć.

"Dlaczego dzieci przechodzą COVID-19 łagodniej niż dorośli?"

Dr Paweł Grzesiowski: Dzieci stanowią nierozwiązaną zagadkę, ponieważ do końca nie wiemy, dlaczego chorują lżej. Początkowo wydawało się, że dzieci chorują rzadziej. Okazało się jednak, że ta choroba również dotyczy tej grupy wiekowej. Faktem jest, że poniżej 10. roku życia większość dzieci przechodzi COVID-19 łagodnie - bezobjawowo albo skąpoobjawowo. Dlaczego tak się dzieje na sto procent w tej chwili nie możemy odpowiedzieć. Są trzy hipotezy, które to tłumaczą. Po pierwsze dzieci mają mniej dojrzały układ odporności, więc mniej reagują na wirusa i nie są podatne na ten ciężki stan zapalny i zakrzepicę, którą ten wirus wywołuje. Po drugie dzieci często chorują i mają ten układ odpornościowy nieswoisty pobudzony, co może powodować, że dużo łatwiej jest im pokonać koronawirusa we wstępnej fazie. Trzecia koncepcja jest taka, że wśród dzieci często krążą inne koronawirusy, tak zwane przeziębieniowe. Być może istnieje krzyżowa odporność między tymi koronawirusami, a tym, który wywołuje COVID-19. Dziś nie umiem odpowiedzieć na to pytanie ze stuprocentową pewnością, ale któraś z tych hipotez zapewne zostanie potwierdzona i wytłumaczy, dlaczego dzieci chorują na COVID-19 łagodniej niż dorośli.

"Kto twierdzi, że szczepionki są niepotrzebne? I czy warto w to wierzyć?"

Gabriela Sieczkowska, Konkret 24: Od trzech miesięcy w internecie rozpowszechniany jest tekst informujący o tym, że były szef firmy Pfizer twierdzi, iż szczepionka na COVID-19 nie jest potrzebna. Jednak ani nie jest to były szef Pfizera, ani jego twierdzenia nie są aktualne. Osobą przedstawianą jako rzekomy szef koncernu jest Michael Yeadon. On nigdy nie był szefem Pfizera. Był za to jednym z wicedyrektorów jednego działów tej firmy. Drugą kwestią jest to, kiedy Yeadon wygłosił opinię, że szczepienia na COVID-19 są niepotrzebne. Był to październik zeszłego roku. Wtedy naukowiec argumentował, że najbardziej dotkliwy etap pandemii już się zakończył. W kolejnych tygodniach okazało się, że nie miał racji. Jednak faktu, że od czasu, gdy Yeadon opublikował swój tekst sytuacja pandemiczna się zmieniła w zmanipulowanych przekazach się nie podaje. Obecnie jedyną nadzieją na to, by opanować pandemię są właśnie szczepienia.

"Dym z maski to sposób, by wyjaśnić, czy maseczki nas chronią?"

Gabriela Sieczkowska, Konkret 24: Kłęby dymu wydobywające się spod maseczki na twarzy - pokazujący to film na YouTube i nagrania udostępniane w mediach społecznościowych mają rzekomo udowadniać, że maski nie chronią przed rozprzestrzenianiem się wirusa. Ten eksperyment, czy też pokaz powtarzało wielu internautów. Takie nagrania krążą od jesieni zeszłego roku również w polskich mediach społecznościowych. Jak tłumaczą eksperci, pokaz ten wprowadzał w błąd, ponieważ nie można stawiać znaku równości między sposobem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, który rozprzestrzenia się w aerozolach, w małych cząsteczkach, które wydychamy, a ruchem cząstek gazowych, które również wydostają się z naszych ust. W ocenie ekspertów ten film z wydychanym dymem przez maseczki nie oddaje sposobu, w jaki maska chroni nas przed zakażeniem koronawirusem i jaką zapewnia ochronę nie tylko noszącemu, ale i osobom w jego otoczeniu.

Poniżej pytania, które padły w programie "Koronawirus Konkret24" 20 marca:

"W maseczkach są ciężkie metale, mikroplastik i rakotwórczy formaldehyd. Ten 'ultrazdrowy koktajl' dostaje się do krwioobiegu"

Dr Paweł Grzesiowski: To niestety bardzo szkodliwy konglomerat nieprawdziwych informacji. Maseczki muszą przejść określone procedury jako wyroby przeznaczone dla człowieka. Zawartość takich związków chemicznych jest niedopuszczalna. Gdyby rzeczywiście w maseczkach były takie składniki, nie powinny one być dopuszczone do użycia. Inna sprawa, jakimi drogami miałyby te chemikalia przejść do krwi? To już jest zupełnie szalony pomysł. Bo my maseczką w żaden sposób nie ingerujemy w układ krążenia. Maseczka jest po to, aby wychwytywać zanieczyszczenia z powietrza wydychanego i wdychanego. Zatrzymuje zanieczyszczenia, ale nie ma nic wspólnego z ich poznikaniem do krwi.

"Test na przeciwciała informuje nas, czy mamy koronawirusa"

Dr Paweł Grzesiowski: To jest tylko częściowa prawda. Liczyliśmy na to, że diagnostyka serologiczna, czyli właśnie pobieranie krwi i analizowanie, czy mamy przeciwciała, mogłoby nam pomóc w ocenie, czy ktoś jest aktywnie chory, czy nie. Rzeczywistość okazała się jednak znacznie bardziej skomplikowana. Testy wykrywające wczesne przeciwciała są bardzo często słabo swoiste, czyli nie są do końca miarodajne. Na dzień dzisiejszy niestety testy z krwi nie pozwalają na ocenę aktywnej infekcji. Pozwalają za to na potwierdzenie, czy ktoś przechorował COVID-19 i czy jest ozdrowieńcem, który uzyskał odporność poinfekcyjną. Również te testy mogą nam powiedzieć, czy ktoś odpowiedział na szczepionkę. Ale wtedy musimy używać już bardzo konkretnych dedykowanych testów serologicznych właśnie do tego celu.

"Podczas testowania na COVID-19 wirus opryszczki też daje pozytywny wynik"

Dr Paweł Grzesiowski: Nie potwierdzam tego zarzutu. Oczywiście zawsze jest możliwość, że jakiś aktywny proces zapalny będzie krzyżowo reagował z testami. Znamy takie zjawiska z innych wirusów. W przypadku jednak koronawirusa jego struktura jest tak odległa od struktury wirusa opryszczki, że krzyżowa reakcja jest bardzo mało prawdopodobna.

"Szczepionka przeciw COVID-19 powoduje krzepliwość krwi i zgony na całym świecie"

Dr Paweł Grzesiowski: Na dzień dzisiejszy nie posiadamy absolutnie żadnych informacji mówiących o szkodliwości szczepionek przeciw COVID-19. Zgłoszono około 35 różnego rodzaju epizodów związanych z krzepliwością krwi, czy to z powstawaniem zatorów, czy też z obniżeniem liczby płytek, powiązanych czasowo z podaniem szczepionek, w szczególności w ostatnim czasie szczepionki AstraZeneki. Te epizody są bardzo rzadkie w porównaniu z liczbą podanych szczepionek. Przypomnijmy, że to jest niecałe 40 odczynów na ponad 15 milionów dawek. To oznacza, że częstość tego zjawiska nie jest większa niż w populacji ogólnej. Wyliczono, że dziennie takich przypadków jest kilka lub kilkanaście bez szczepionek. Jeżeli więc powszechnie szczepimy, może dojść do tak zwanego nałożenia czasowego, czyli koincydencji dwóch zjawisk, które ze sobą nie mają związku przyczynowo-skutkowego. Jesteśmy w toku badań, które mają wyjaśnić ten ewentualny związek, natomiast na dziś absolutnie nie ma przesłanek do tego, aby wstrzymywać szczepienia lub rezygnować ze szczepień tą konkretną szczepionką. Należy jednak pamiętać, że szczepionka AstraZeneki może dawać przy pierwszej dawce odczyny poszczepienne, takie jak gorączka, dreszcze, czy ogólne złe samopoczucie.

"Po zaszczepieniu nie musimy nosić maseczek, bo nie zarażamy"

Gabriela Sieczkowska z Konkret 24: Eksperci zwracają uwagę, że u osób zaszczepionych na SARS-CoV-2 wirus ten może namnażać się w górnych drogach oddechowych. Przez to nawet osoby zaszczepione mogą być roznosicielami wirusa. Ryzyko zakażenia przez te osoby jest co prawda bardzo niskie, ale nadal istnieje, co potwierdzają badania. Szczepienie przeciw COVID-19 w dużym stopniu chroni nas przed zakażeniem, ale może nie do końca chronić nas przed transmisją wirusa. Dlatego zaszczepieni powinni dalej nosić maski, żeby nie narażać siebie i innych niezaszczepionych osób z grup ryzyka.

"Maski materiałowe chronią jak każde inne"

Gabriela Sieczkowska z Konkret 24: Nie jest tak. Ochrona, którą dają maseczki materiałowe jest bardzo ograniczona. Materiał, z którego jest zazwyczaj wykonana taka maseczka, czyli na przykład bawełna, nie zatrzymuje skutecznie zanieczyszczeń. Chroni jedynie przed dużymi kroplami aerozoli zawieszonych w powietrzu. Jeżeli mamy maseczkę materiałową trójwarstwową, gdzie ta środkowa warstwa jest wykonana z syntetycznej oddychającej włókniny, ona pełni wówczas rolę dodatkowego filtra, więc ta ochrona jest nieco wyższa. Zaletą maseczek materiałowych jest to, że są wielorazowe, można je samemu uszyć, są także łatwo dostępne w sprzedaży. Jeżeli jednak mamy wybór, to lepszą i pewniejszą ochronę zapewnią nam bardziej profesjonalne maski, wykorzystywane w medycynie, na przykład maski chirurgiczne.

Poniżej pytania, które padły w programie "Koronawirus Konkret24" 6 marca:

"Domowe badanie pulsoksymetrem jest niebezpieczne, bo wprowadza nas w błąd i trafimy pod respirator"

Dr Paweł Grzesiowski: To absolutna bzdura i to szkodliwa. Pulsoksymetr to urządzenie, które pozwala nam zorientować się, jaki jest procent utlenowania krwi i to oznacza, jaki jest stan naszych płuc i układu krążenia. Jeżeli odczyty z pulsoksymetru są nieprawidłowe, powinniśmy natychmiast wzywać zespół ratownictwa medycznego. Pulsoksymetr to urządzenie, które przyspiesza decyzję o przyjęciu do szpitala i może zapobiec wręcz intubacji, bo jeżeli wcześnie rozpoczniemy leczenie, możemy zapobiec powikłaniom COVID-u.

"Maseczki typu FFP3 i N99 nic nie dają, bo nie mają zaworu"

Dr Paweł Grzesiowski: To znów kompletna bzdura. Zawór jest uzupełnieniem maseczki, które ma ułatwić nam wydychanie. Jest skonstruowany po to, żeby mniej dwutlenku węgla gromadziło się wewnątrz maski. Taka maseczka jest przewidziana dla osób, które nie mają w swoim otoczeniu kogoś, kto jest podatny na zakażenie i same są zdrowe. Taka maseczka ma jedną zasadniczą wadę - nie filtruje powietrza. Czyli ktoś, kto jest obok nas, nie jest chroniony, mimo że mamy maseczkę na twarzy. Ona chroni osobę, która ją nosi, ale nie chroni otoczenia. Takich maseczek zwykle używamy w laboratoriach lub w salach operacyjnych. To nie są maseczki do użycia powszechnego, chyba że jesteśmy w środowisku osób zaszczepionych albo ozdrowieńców.

"Przerwa między dawkami szczepionki mRNA nie może być dłuższa niż 14 dni. Inaczej szczepienie nie ma sensu"

Dr Paweł Grzesiowski: Kolejna zupełnie nieprawdziwa i szkodliwa informacja. Nawet w najbardziej skróconym cyklu szczepień uważa się, że szczepionka nie powinna zostać podana po krótszym odstępie niż po 21 dniach. Natomiast najnowsze badania dowodzą, że jeżeli ten odstęp wydłużymy do czterech czy pięciu tygodni, nie będzie to miało szkodliwego wpływu na skutki szczepienia, a wręcz przeciwnie. Ta szczepionka działa w ten sposób, że nasze komórki przenoszą informację o białku wirusa i one długo żyją, nawet do miesiąca. Tak więc podawanie tej szczepionki dużo wcześniej, na przykład po dwóch tygodniach, byłoby błędem, byłoby szkodliwe.

"Jest nowa amerykańska rekomendacja wydłużenia odstępu między szczepieniami"

Gabriela Sieczkowska z Konkret 24: W Polsce od 6 marca zgodnie z rekomendacją ministra zdrowia odstęp między pierwszą i drugą dawką szczepienia został wydłużony do około 42 dni. Po wprowadzeniu tych zaleceń minister zdrowia Adam Niedzielski wskazał, że amerykańska agencja Centrum Kontroli i Prewencji Chorób - według niego trzy dni wcześniej - również dopuściła możliwość szczepienia szczepionkami mRNA w odstępie właśnie 42 dni. To są aktualne zalecenia, ale jak słusznie zauważył lekarz i specjalista w dziedzinie reumatologii Bartosz Fiałek w facebookowym wpisie, zalecenia te nie pojawiły się wcale trzy dni wcześniej. Jak ustaliła redakcja Konkret 24, pojawiły się one na stronie CDC już pod koniec stycznia.

"Ministerstwo Zdrowia zakazało aptekom sprzedaży testów na COVID-19"

Gabriela Sieczkowska: Zapytaliśmy o to resort. Jak przekazano nam w odpowiedzi, Ministerstwo Zdrowia nie wydawało takich zakazów. Zakaz sprzedaży profesjonalnych testów na COVID-19 osobom bez przygotowania medycznego wynika z ustawy o wyrobach medycznych, ponieważ taki profesjonalny test jest zaliczany do wyrobów medycznych. Zakaz ten nie dotyczy certyfikowanych testów do samokontroli, które mogą być sprzedawane nieprofesjonalnym użytkownikom. Takie testy do samokontroli będzie można w ciągu najbliższych kilku dni zobaczyć na sklepowych półkach jednego z popularnych dyskontów w Polsce.

Poniżej pytania, które padły w programie "Koronawirus Konkret24" 6 marca:

"Co chwilę pojawia się jakaś nowa szczepionka. Każda robiona inną metodą. To niemożliwe, żeby działały"

Dr Paweł Grzesiowski: Im dłużej będziemy żyć wirusem, tym szczepionek będzie jeszcze więcej. W tej chwili około 20 szczepionek oczekuje na zakończenie badań trzeciej fazy. Mamy w tej chwili 12 szczepionek używanych na świecie, z czego trzy w Europie, cztery w Chinach, dwie w Indiach, dwie w Rosji, także tych szczepionek będzie coraz więcej. Główne technologie, którymi się posługujemy to technologie mRNA lub szczepionki wektorowe, ale pojawiają się także szczepionki białkowe, czyli zawierające jeden składnik białko S, albo tak, jak chińskie, szczepionki pełno komórkowe. To nie jest zaskoczenie, że różni producenci, różni naukowcy, pracują nad różnymi technologiami szczepionek. To raczej korzyść, a nie problem.

"Skoro większość nauczycieli w Polsce jest zaszczepiona, to dzieci są już bezpieczne"

Dr Paweł Grzesiowski: Niestety, to jest myślenie życzeniowe. Nie mamy większości nauczycieli zaszczepionych. Dopiero część nauczycieli dostała pierwszą dawkę. Rzeczywiście im więcej będzie zaszczepionych osób dorosłych, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą, tym będzie w szkołach bezpieczniej. Musimy pamiętać, że dziecko również może być zakażone, przynieść wirusa do szkoły i zakazić swoich kolegów i koleżanki, czyli oprócz szczepień wśród nauczycieli potrzebujemy jeszcze bardzo sprawnie działającego systemu zapobiegania transmisji wirusa w szkołach, a czystości, wietrzenia, wentylacji, organizacji zajęć tak, żeby nie było tłoku, żeby nie było mieszania się dzieci z różnych klas - to jest cały skomplikowany system, nad którym warto się pochylić, zanim szkoły zostaną otwarte.

"Noszenie maski to zwrotna podaż dwutlenku węgla. Powoduje kwasicę i zmienia pH organizmu"

Dr Paweł Grzesiowski: To fake news. Oczywiście można sobie wyobrazić ekstremalną sytuację, gdy ktoś używa przez całą dobę wadliwej konstrukcji maski. Wtedy można sobie wyobrazić, że taka wadliwa maska blokuje wydech, czyli zatrzymuje dwutlenek węgla. Natomiast prawidłowo noszona maska, kiedy używamy jej zgodnie z instrukcją producenta, nie powoduje podwyższenia dwutlenku węgla we krwi ani w naszym organizmie. Stwierdzono to i zbadano to ponad wszelką wątpliwość. Wiemy, że przecież są zawody, które permanentnie pracują w maskach, chociażby chirurg na sali operacyjnej przez kilka godzin pracuje w maseczce. Gdyby był jakiś problem z dostarczaniem tlenu, czy zatruciem dwutlenkiem węgla, to po prostu mielibyśmy omdlenia na salach operacyjnych, a przecież tego nie ma. To jest fake news, nie należy w to absolutnie wierzyć. Proszę pamiętajcie, maska chroni przed zakażeniem, a więc przed śmiercią.

Gabriela Sieczkowska: Ta informacja wywołała krytykę wielu internautów, szczególnie pod adresem polskiego rządu, ponieważ Polska zdecydowała się na to, żeby maseczki były obowiązkowym elementem naszego życia. Już nie można nosić przyłbic ani zasłaniać ust i nosa fragmentami odzieży. Chodzi tutaj o popularną grafikę, która była szeroko komentowana na Facebooku. Na niej czytamy, że Litwa znosi nakaz chodzenia w masce. Grafice towarzyszy wpis, który precyzuje, że Litwa znosi nakaz chodzenia w masce na zewnątrz. Jednak ciągle brakuje tutaj bardzo ważnej informacji. Od 25 lutego na Litwie można poruszać się na zewnątrz bez maski, ale pod warunkiem, że w promieniu dwóch metrów nie ma innych osób. Wyjątkiem jest tutaj najbliższa rodzina, czyli dzieci i małżonkowie. W miejscach na zewnątrz, gdzie takiego dystansu nie da się utrzymać, ciągle należy nosić maski. Maski należy też ciągle nosić w pomieszczeniach. Wpis także odnosi się do najnowszych polskich przepisów dotyczących noszenia masek. Twierdzi, że w Polsce obowiązuje nakaz noszenia wyłącznie masek chirurgicznych, co nie jest prawdą. W Polsce obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów, które wprowadza na terenie całej Polski obowiązek zasłaniania ust i nosa wyłącznie maseczką, jednak nie precyzuje jakiego rodzaju jest to maseczka.

Gabriela Sieczkowska: Ta pani nazywa się doktor Lee Merrit, jest to chirurg ortopedyczny z Nebraski. Jest też właścicielką kliniki, która zajmuje się między innymi usuwaniem tatuaży. Nie jest specjalistką od wirusologii, ale mimo to przekonuje w tym wywiadzie - nie podając żadnych dowodów na swoje twierdzenie - że wirus SARS-CoV-2 może być bronią biologiczną. Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia uznają, że najbardziej prawdopodobnym jest, że wirus przeszedł na ludzi z rezerwuary naturalnego poprzez zwierzęcego nosiciela pośredniego.

"Maseczkę chirurgiczną można wyprać i ponownie nosić"

Dr Paweł Grzesiowski: Maseczek chirurgicznych, jeżeli mówimy o maseczkach jednorazowego użycia z troczkami, wykonanych ze specjalistycznego materiału filtrującego, możemy używać tylko od dwóch do czterech godzin bez przerwy, a następnie należy je wyrzucić. Maseczki tego typu nie nadają się do powtórnego użycia z prostej przyczyny: są wykonane z takiego tworzywa, które podczas prania czy innej formy odzysku ulegają uszkodzeniu, a wiec przestają filtrować. Maseczka nie będzie więc spełniać swojego zadania, czyli nie będzie chronić przed wirusem. Dlatego nie wolno utylizować, czyli powtórnie używać maseczek, które zostały oznakowane jako jednorazowego użytku..

"Maseczki FFP2 i FFP3 nie przepuszczają wystarczającej ilości tlenu i powodują niedotlenienie organizmu"

Dr Paweł Grzesiowski: Maseczki filtrujące są w trakcie procesu produkcji testowane pod kątem przepuszczalności powietrza. Byłoby zupełnie niedorzeczne, gdybyśmy tworzyli filtry, które duszą ludzi. Oczywiście, kiedy zakładamy taką maseczkę, ona przylega do twarzy i daje nam wrażenie, że jest nam trudniej oddychać. Ale takie odczucie ma charakter psychologiczny. Cokolwiek dotyka naszej twarzy i w jakimś sensie krępuje ruchy mięśni twarzy, daje nam wrażenie dyskomfortu. Ten dyskomfort nie ma nic wspólnego z niedotlenieniem.

"Złe samopoczucie po przyjęciu szczepionki oznacza, że organizm nie wytworzył przeciwciał"

Dr Paweł Grzesiowski: Nie ma to absolutnie związku. Można wręcz powiedzieć, że odwrotnie. Wiele osób, które mają silne objawy poszczepienne - ból i zaczerwienienie w miejscu wkłucia, obrzęk, gorączka, złe samopoczucie czy dreszcze - te wszystkie objawy świadczą o tym, że nasz układ odpornościowy rozpoznał wroga i się przeciwko niemu zaktywizował. Jedynym wiarygodnym dowodem na to, czy ktoś odpowiedział na szczepienie, jest badanie poziomu przeciwciał we krwi.

"Według 'The Lancet' noszenie maseczek nie chroni przed COVID-19"

Gabriela Sieczkowska: Nie jest to prawdziwa teza. Taka informacja pojawiła się na jednej ze stron internetowych. Jako dowód podano cytat z artykułu, który rzeczywiście pojawił się w tym prestiżowym naukowym czasopiśmie. Tekst ten ukazał się 19 stycznia. Jednak z jego wniosków wcale nie wynika, że noszenie maseczek nie chroni przed COVID-19. Wręcz przeciwnie. Autorzy ustalili, że wzrost o 10 procent liczby osób, które w danej społeczności noszą maseczki, wiązał się z ponadtrzykrotnym wzrostem szans na opanowanie transmisji COVID-19.

"Koronawirus został sztucznie stworzony w Chinach - twierdzi japoński noblista"

Gabriela Sieczkowska: Ten cytat nie jest prawdziwy. Japoński noblista w dziedzinie fizjologii i medycyny, profesor immunolog Tasuku Honjo - bo o nim mowa - nigdy nie powiedział, że SARS-CoV-2 jest nienaturalny, że "Chiny go zrobiły" - to cytat dosłowny z tego krążącego w sieci postu. Przypisywane laureatowi Nobla słowa nawiązują do krążącej wiosną zeszłego roku popularnej teorii spiskowej, która przekonuje, że koronawirus powstał w laboratorium jako broń biologiczna. Sam noblista w oświadczeniu wyraził ubolewanie, że jego nazwisko i uniwersytet, w którym pracuje, zostały wykorzystane do siania dezinformacji.

Poniżej pytania, które padły w programie "Koronawirus Konkret24" 20 lutego:

"Niektóre kraje zaostrzają przepisy dotyczące maseczek, czyli te zwykłe straciły przydatność? A może nigdy nic nie dawały"

Dr Paweł Grzesiowski: Rzeczywiście w tej informacji jest sporo prawdy. Mamy nową sytuację epidemiczną. Pojawiły się nowe warianty wirusa, które są bardziej zakaźne, niż te pierwotne, a to oznacza, że mniej cząstek wirusa potrzeba w powietrzu, żeby nas zarazić. Dlatego musimy zwiększyć ochronę nosa, ust i oczu poprzez profesjonalne maseczki. Dlatego w tej chwili należałoby zrezygnować z szalików, przyłbic, czy maseczek z jednej warstwy bawełny, ponieważ to nas może nie uchronić przed zakażeniem. W tej chwili rzeczywiście w niektórych krajach wprowadzane są regulacje, tak jak też jest spodziewane w Polsce, że przynajmniej w pomieszczeniach zamkniętych będzie wymóg noszenia maseczek profesjonalnych, maska chirurgiczna, czy maska typu FFP2, która wychwytuje 95 procent cząstek zakaźnych z powietrza.

"Koronawirus to zwykłe zapalenie płuc, a umiera się na inne poważne choroby współistniejące"

Dr Paweł Grzesiowski: Ta wiadomość jest całkowicie fałszywa. Koronawirus wywołuje zupełnie inne schorzenie niż grypa. Wynika to z tego, że wirus grypy ma swój punkt uchwytu w oskrzelach, w płucach. Natomiast koronawirus ma punkt uchwytu przez białko AC2 właściwie w całym naszym organizmie. To, co widzimy przy COVID-19, to jest ogromne pobudzenie układu naczyniowego. Mamy zapalenie naczyń w płucach, w sercu, w nerkach. Mamy również aktywację układu krzepnięcia, co powoduje powstawanie mikrozakrzepów i one powodują często nieodwracalne zniszczenie płuc, uszkodzenie mózgu czy uszkodzenie serca. Na pewno nie możemy dzisiaj już powiedzieć, że grypa i COVID-19 to są bardzo podobne choroby. Takich powikłań po grypie absolutnie nie obserwujemy.

"Producent szczepionki nie bierze za nią odpowiedzialności. To dowód, że szczepienie jest niebezpieczne"

Dr Paweł Grzesiowski: Ten fake news towarzyszy szczepionkom chyba od momentu, kiedy w ogóle zaczęliśmy mówić o szczepieniach przeciwko COVID-19. Były takie rejestracje w Stanach Zjednoczonych, tak zwane rejestracje pandemiczne, które były z założenia rejestracjami niepełnymi. Natomiast w Europie wszystkie dopuszczone szczepionki mają pełną rejestrację, co oznacza, że firmy ponoszą pełną odpowiedzialność za produkty. Natomiast warunek tej rejestracji był taki, że firmy przez następne dwa lata mają dostarczać regularne wyniki kolejnych badań klinicznych nad tymi szczepionkami. Jest to całkowita nieprawda. Firmy w Europie odpowiadają za produkt, za jego jakość, za jego stan techniczny, farmaceutyczny. Ale trzeba pamiętać, że szczepionka to nie tylko produkt, to jest później kwestia jej podania, magazynowania, przechowywania i za to ponosi odpowiedzialność już na każdym etapie inny człowiek. Absolutnie dementuję, to jest nieprawda. Firmy ponoszą pełną odpowiedzialność za jakość produktów.

"Pojawia się tajemniczy wirus, a po roku mamy już szczepionkę. Nie może być skuteczna"

Gabriela Sieczkowska z portalu Konkret24: Wątpliwości co do skuteczności szczepionki przeciwko COVID-19 z powodu tego jak szybko ona powstała, towarzyszą nam już od kilku miesięcy i są powielane wielokrotnie w mediach społecznościowych. Szybkie tempo prac nad potencjalnymi szczepionkami przeciw COVID-19 wynikało z wyjątkowych okoliczności. Pandemia wywołana przez SARS-CoV-2 stanowiła i nadal stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego na całym świecie. Czekaliśmy i liczyliśmy na szybkie powstanie szczepionki, która ma szanse zahamować pandemię. Dlatego też naukowcom już na samym początku, gdy dowiedzieliśmy się o pandemii i jakie stanowi zagrożenie, udało się zgromadzić wiarygodne dane z badań nad szczepionkami. Co więcej, naukowcy, którzy opracowywali szczepionki otrzymali większe środki finansowe, napotykając przy tym mniej biurokratycznych przeszkód przy pozyskiwaniu środków finansowych niż w przypadku pracy nad innymi szczepionkami. Mogli więc pracować w znacznie szybszym tempie. Naukowcy nie zaczynali od zera, gdy dowiedzieli się o nowym rodzaju koronawirusa w 2020 roku. Wirusy z tej rodziny już dwukrotnie w ciągu ostatnich 20 lat przenosiły się ze zwierząt na ludzi. W 2002 roku był to wirus SARS, w 2012 – wirus MERS. Znaliśmy zatem biologię nowego korowirusa oraz jego słaby punkt, czyli kolec białka. Ten kolec białka wykorzystywany jest w szczepionkach mRNA do wytworzenia odpowiedzi immunologicznej przeciw COVID-19. Skuteczność dopuszczonych szczepionek potwierdzają również liczne badania kliniczne, a także analizy przeprowadzone przez krajowych regulatorów leków. Wiemy, że szczepionka firmy Moderna ma 94 procent skuteczności, analizy szczepionki Pfizera wykazały 95-procentową skuteczność. Najnowsze badania, opublikowane na początku lutego, pokazały, że podanie pierwszej dawki szczepionki AstraZeneca i potem odczekanie 12 tygodni i podanie drugiej dawki, daje ponad 82-procentową skuteczność przeciw zachorowaniu na COVID-19.

"Pfizer zrezygnował ze szczepień w Indiach, bo te zażądały badań bezpieczeństwa. Weryfikowaliście tę informację?"

Gabriela Sieczkowska: Tak, weryfikowaliśmy tę informację i jak się okazuje jest to nieprawdziwa pogłoska i koncern Pfizer nie wycofał się ze starań o dopuszczeniu swojej szczepionki do użytku w Indiach. W rzeczywistości 5 lutego tego roku Pfizer poinformował o wycofaniu wniosku o dopuszczenie do użytku w nagłych wypadkach swojej szczepionki w Indiach. Firma jednocześnie zapowiedziała, że złoży go ponownie. Dlaczego tak się stało? Przyczyną wycofania pierwszego wniosku był fakt, iż producent szczepionki nie spełnił wszystkich żądań przedstawionych przez indyjskiego regulatora rynku leków. Jest to centralna organizacja kontroli standardów leków w Indiach. Ta instytucja oczekuje od producentów szczepionek przeciwko COVID-19 przeprowadzenia badań szczepionki na terenie Indii, na obywatelach tego kraju. W styczniu tego roku Indie zatwierdziły do użycia na terenie swojego kraju dwie inne szczepionki przeciwko COVID-19 wyprodukowane przez AstręZenecę i opracowaną w Indiach Bharat Biotech. Testy obu szczepionek zostały przeprowadzone w Indiach. Ze strony Pfizera padła już deklaracja o kontynuowaniu współpracy z indyjskim regulatorem. Firma zapowiada też, że przedłoży swój wniosek o zatwierdzenie z dodatkowymi informacjami, gdy te staną się dostępne.

Poniżej pytania, które padły w programie "Koronawirus Konkret24" 13 lutego:

W programie w sobotę 13 lutego do części z pytań ustosunkowali się kierowniczka Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego profesor Krystyna Bieńkowska-Szewczyk oraz dziennikarka portalu Konkret24 Gabriela Sieczkowska.

"Każda szczepionka ma inny poziom skuteczności, czyli pewnie żadna nie działa"

Profesor Krystyna Bieńkowska-Szewczyk: Szczepienia to edukacja, nauczenie naszego organizmu, jak sobie radzić z nieproszonymi gośćmi, z różnymi mikroorganizmami, zarazkami, które próbują wnikać do naszego organizmu. Jak w każdym procesie edukacyjnym efekt nauczania zależy zarówno od nauczyciela, jak i od ucznia. Nauczycielem w tym momencie są szczepionki i one mogą być różne. Uczniem jest nasz układ immunologiczny.

Skuteczność szczepionki zależy od tego, jak ten preparat jest zrobiony, jak wnika do naszego organizmu i jak skutecznie nasz układ immunologiczny na tę metodę nauczania odpowie. Rzeczywiście może być ta skuteczność różna w zależności od tego, jaki jest to preparat szczepionkowy.

Dawniej szczepionki przeciwwirusowe to były po prostu wirusy, tak zmienione, żeby już nie powodowały choroby. (…) Nowoczesne szczepionki działają trochę inaczej. To jest podanie organizmowi przepisu, informacji genetycznej, jak sobie zrobić taki preparat szczepionkowy.

"Niezaszczepieni stwarzają zagrożenie dla zaszczepionych. To jakim cudem szczepionka jest skuteczna?"

Profesor Krystyna Bieńkowska-Szewczyk: Niezaszczepieni nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla szczepionych. Od tego jest szczepionka, żeby nas chronić.

Jest pewne zagrożenie, że osoba zaszczepiona po kontakcie z osobą chorą, która dużo wirusa wydala, może stać się biernym przenośnikiem wirusa, jeżeli w błonach śluzowych nosa może się niewielka ilość tego wirusa namnożyć. Wtedy ta osoba zaszczepiona mogłaby teoretycznie, samemu nie chorując, przekazać tego wirusa komuś, kto jest niezaszczepiony.

"Po szczepieniu na COVID-19 można stracić węch i smak, bo to jeden z niepożądanych odczynów poszczepiennych"

Profesor Krystyna Bieńkowska-Szewczyk: To jest absolutnie nieprawda. Utrata węchu i smaku wciąż stanowi pewną tajemnicę, ale z całą pewnością jest wynikiem namnażania się wirusa. Namnażanie się wirusa [po szczepieniu - przyp. red.] jest niemożliwe, ponieważ nasz organizm otrzymał jego malusieńką cząsteczkę. W tym wypadku jest całkowicie niemożliwe, żeby namnożył się wirus. Te szczepionki, które teraz otrzymujemy, to są szczepionki, które zawierają materiał genetyczny do zbudowania sobie w naszym organizmie jednego jedynego białka tego wirusa.

Jeżeli są osoby, które po szczepieniu będą miały taki objaw, to moim zdaniem najprostsze wyjaśnienie jest takie, że już w trakcie szczepienia albo tuż po nim, były zakażone w nieznacznym stopniu tym wirusem.

"Szczepienia są sfingowane. Zdjęcia z Japonii są na to dowodem"

Gabriela Sieczkowska z portalu Konkret24: Chodzi o popularne stopklatki, które przedstawiają osoby, którym wykonywane jest szczepienie, ale osoba ta jest w bardzo grubej, puchowej kurtce. To wzbudziło największe wątpliwości internautów i miało być według nich dowodem, że te szczepienia są nieprawdziwe.

Jak sprawdziliśmy, te stopklatki to fragmenty materiału o ćwiczeniach przygotowujących do szczepień, przeprowadzone pod koniec stycznia tego roku. Jest to materiał pochodzący z agencji Reutera, nagrany 27 stycznia w japońskim Kawasaki. Tego dnia w sali gimnastycznej lokalnej szkoły pielęgniarskiej odbywały się szczepienia próbne, gdzie lekarze i pielęgniarki ćwiczyli proces szczepienia na osobach odgrywających role pacjentów. Próby te relacjonowały media.

"Szczepienia są sfingowane. Zdjęcia z Japonii są na to dowodem." TVN24

"Nakaz zakrywania ust i nosa nie został wznowiony"

Gabriela Sieczkowska: W Polsce nadal obowiązuje nakaz noszenia maseczek. Niektórzy internauci twierdzili, że ten nakaz nie został wznowiony. Jedna internautka w popularnym wpisie na Facebooku napisała, że rozporządzenie Rady Ministrów, które mówi o nakazie noszenia maseczek, nie zostało przedłużone i wygasło w styczniu.

Internautka nie ma racji, ponieważ to rozporządzenie zostało kilkakrotnie zmienione. W momencie, w którym rozmawiamy rozporządzeń zmieniających jest już siedem. Cały czas są wśród nich dwa, które zmieniły datę nakazu noszenia maseczek przez obywateli.

Poniżej pytania, które padły w programie "Koronawirus Konkret24" 6 lutego:

"Nie ma dowodu epidemiologicznego, że szczepionki działają"

Doktor Paweł Grzesiowski: Mamy liczne dowody na to, że odporność poszczepienna chroni przed zachorowaniem. To najpierw badania eksperymentalne, a więc wykonywane na tkankach i komórkach, a później z użyciem zwierząt, a następnie badania pierwszej, drugiej i trzeciej fazy wykonywane u ludzi. Naszym miernikiem odporności poszczepiennej jest liczba osób, która została zaszczepiona i zachorowała na COVID-19. W ramach badań klinicznych szczepionek obecnie dopuszczonych do Polski - czyli firmy Pfizer i firmy Moderna - wykazano, że 95 procent osób, które zostały zaszczepione, jest chronione przed zachorowaniem przez okres co najmniej półroczny. Takie mamy na razie wyniki i dalej te grupy są obserwowane, bo oczywiście badania się nie zakończyły. Ostateczny czas utrzymywania się odporności poszczepiennej zostanie ustalony dopiero po dwóch latach badań.

"Z jednej fiolki robią nie 5 a 6 dawek. To obniża skuteczność szczepionki"

Dr Grzesiowski: Nic podobnego nie dzieje się w przypadku szczepionki Pfizer. W jednej fiolce jest potencjalnie nawet siedem dawek szczepionki, natomiast podczas nabierania może dojść do drobnych strat substancji, która jest wewnątrz, w związku z tym jedna czy dwie kropelki tego płynu mogą zostać uronione w trakcie nabierania. Dlatego właśnie jest pewien zapas w każdej fiolce, który wynosi aż dwie dawki. Okazuje się, że przy starannym nabieraniu nie ma najmniejszego problemu, by uzyskać sześć dawek z jednej fiolki. Można powiedzieć, że bezpiecznie i skutecznie można zaszczepić sześć osób materiałem z jednej fiolki. Natomiast oprócz tego istnieje bardzo ścisła instrukcja, że gdyby z jakichś powodów nie udało się tej szóstej dawki w pełni uzyskać, na przykład byłaby ona mniejsza o jakąś niewielką ilość, to należy ją wyrzucić. Czyli nie wolno nikogo zaszczepić niepełną dawką szczepionki.

"Jaki ma sens szczepionka, skoro dalej zakażamy innych?"

Dr Grzesiowski: Sprawa tego, czy możemy, czy nie możemy zakażać po szczepieniu, jest otwarta. Przeciwko takiej hipotezie raczej przemawiają obserwacje osób zaszczepionych już w ramach badań klinicznych. W rodzinach tych osób, w najbliższym ich otoczeniu, nie stwierdzano zakażeń. To by jednak dawało do myślenia, że osoby, które są zaszczepione, nawet jeśli przez jakiś krótki czas mogą mieć wirusa na swoich błonach śluzowych lub skórze, to jednak nie zakażają tak, jak gdyby były niezaszczepione i chore. Po drugie nie zaobserwowano - poza tymi osobami, które zachorowały, bo nie wytworzyły odporności poszczepiennej - objawowych zakażeń u tych, którzy byli zaszczepieni. A przecież wiadomo, że osoby objawowe znacznie silniej przenoszą wirusa. Na ten moment możemy powiedzieć więc, że rzeczywiście nie mamy jednoznacznych, ścisłych dowodów na to, że osoba zaszczepiona nie będzie przenosić wirusa, ale jest to zjawisko marginalne, rzadkie i należy je brać pod uwagę na zasadzie teoretycznej. Dlatego uważam, że każda osoba zaszczepiona, mimo wszystko powinna nosić maseczkę, zachowywać dystans i przestrzegać dezynfekcji. Nie mamy pewności, dlatego te podstawowe zasady ochrony pozostają aktualne.

"Liczba niepożądanych odczynów poszczepiennych w Polsce jest wysoka"

Jan Kunert z portalu Konkret 24: Przypadki występowania niepożądanych odczynów poszczepiennych to jest to, co skupia uwagę środowisk antyszczepionkowych, które chcą, aby takie przypadki były jak najbardziej nagłaśniane. Oczywiście po przyjęciu każdej szczepionki - o czym informują producenci - mogą wystąpić skutki uboczne. Ale jak wygląda rzeczywistość, jeżeli chodzi o szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce? Na ten moment mamy około 0,05 procent niepożądanych odczynów poszczepiennych. Tak więc odsetek osób, które mają jakieś komplikacje po przyjęciu szczepionki jest na prawdę bardzo mały. Eksperci mówią, że to właśnie świadczy o tym, że szczepionka jest bezpieczna. A jakie są ewentualne komplikacje? To są głównie krótkotrwałe bolesności w okolicy wkłucia, krótkotrwałe zaczerwienienie. Te osoby generalnie nie trafiają do szpitali, tylko przechodzą to łagodnie w domu. Rzeczywiście kilka dni temu miała miejsce śmierć mężczyzny, który wcześniej przyjął szczepionkę przeciw COVID-19. Jest jednak zbyt wcześnie, by mówić, że to właśnie przez przyjęcie preparatu ten mężczyzna stracił życie.

"Szczepionka powoduje zespół pocovidowy"

Jan Kunert: Nasi eksperci, lekarze z którymi rozmawiamy nie mają żadnych wątpliwości. Mówią wprost, że jest to kompletna bzdura. Żeby zachorować na zespół pocovidowy trzeba najpierw złapać koronawirusa. Nie można więc, nie chorując na COVID-19, tylko przyjmując szczepionkę, mieć kłopotów z zespołem pocovidowym. A co to jest za zespół? To jest ogólny stan zapalny różnych części organizmu, on się pojawił mniej więcej w kwietniu 2020 roku u dzieci w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Objawy to były bole mięśni i stawów, biegunki, wymioty. Teraz wiemy już, że ten zespół występuje także u dorosłych. A jak się przed nim ustrzec? Dokładnie tak samo, jak przed samym koronawirusem - czyli dystans społeczny, maseczki i częste mycie rąk.

Poniżej pytania, które padły w programie "Koronawirus Konkret24" 23 stycznia:

"Nie można się szczepić, jeśli ma się choroby przewlekłe, reumatyczne lub autoimmunologiczne"

Doktor Paweł Grzesiowski: Nie jest to informacja prawdziwa. Mamy w tym zakresie jednoznaczne rekomendacje. Osoby, które mają choroby przewlekłe powinny przed szczepieniem upewnić się, czy okres choroby, w jakim w tej chwili się znajdują, dopuszcza szczepienie. To może być rozmowa z lekarzem prowadzącym lub kwalifikującym. Sama choroba autoimmunologiczna nie stanowi przeciwskazania do szczepienia. Mogłoby być przeciwskazaniem przyjmowanie leków, które hamują układ odporności, tak zwanych leków immunosupresyjnych. Należy skonsultować się z lekarzem.

"Po szczepionce ujawniają się inne wirusy. Na przykład pojawia się opryszczka"

Dr Grzesiowski: Nie jest możliwe, aby podanie szczepionki uaktywniło jakieś inne przewlekłe choroby wirusowe. To jest z całą pewnością fake news. Natomiast może tak się zdarzyć, że po szczepieniu, dlatego że byliśmy w stresie, wyskoczy nam świeży wykwit opryszczkowy. Osoby, które cierpią na nawracającą opryszczkę wiedzą, że wystarczy większy stres, niewyspanie, zmęczenie, aby ten wirus ponownie zaatakował. Ale nie wynika to w czystej postaci z podania szczepionki. To raczej wynika z psychologicznego nastawienia albo gorszego snu, bo niektóre osoby po szczepieniu narzekają, że pierwsze dwie noce są słabsze pod względem snu. Natomiast sama szczepionka nie powoduje upośledzenia naszej odporności, co dawałoby szansę przewlekłym wirusom nas zaatakować.

"Szczepionki oparte o mRNA nie były wcześniej dopuszczane na rynku, a więc ich długoletnie skutki uboczne nie są znane"

Dr Grzesiowski: To jest bardzo znane ostrzeżenie generowane przez antyszczepionkowców. Ono jest przede wszystkim nastawione na wzbudzenie w nas lęku i niepokoju. Żadna szczepionka, którą znamy do dziś, nie ma jakichś wieloletnich skutków ubocznych. Pamiętajmy, że materiał zawarty w szczepionce ulega inaktywacji i usunięcia z naszego organizmu w ciągu dosłownie kilku dni. Więc jaki miałby być mechanizm przewlekłych, odległych skutków? No nie ma takiego mechanizmu. My po przyjęciu szczepionki wytwarzamy określone białka odpornościowe, które później zamieniają się w pamięć immunologiczną, i to jest zakończenie działania szczepionki. Nie można więc absolutnie obarczać szczepionek odpowiedzialnością za pojawiające się u osób zaszczepionych po latach nowotwory, choroby autoimmunologiczne czy alergie. Takich badań, które by udowadniały taki związek, absolutnie nie ma.

"87 tysięcy pielęgniarek w Holandii nie chce przyjąć szczepionki"

Gabriela Sieczkowska: Potwierdzenia takiej informacji po prostu nie ma. Nie znaleźliśmy go my jako Konkret24, nie znalazły go także inne portale fact-checkingowe, które odnosiły się do tej tezy. Słowa o tym, że ponad 87 tysięcy pielęgniarek w Holandii nie chce się zaszczepić, pojawiły się w jednym z popularnych filmików w mediach społecznościowych. Jak udało nam się ustalić, zgodnie ze statystykami holenderskiego ministerstwa zdrowia w tym kraju pracuje ponad 203 tysiące pielęgniarek, to dane na grudzień zeszłego roku. Wiemy z badań ankietowych o nastawieniu holenderskich pielęgniarek wobec szczepionki przeciw COVID-19. Te badania przeprowadzono we wrześniu ubiegłego roku. Wzięło w nich udział ponad 12 tysięcy holenderskich pielęgniarek, które zostały zapytane między innymi, czy planują przyjąć szczepionkę, jeśli ta zostanie pomyślnie przetestowana. W tamtym czasie 37 procent z nich stwierdziło, że przyjmie taką szczepionkę, 37 procent stwierdziło, że jeszcze nie wie, a 27 procent zadeklarowało, że nie poddałoby się szczepieniom. Są to jedyne dostępne dane na temat nastawienia holenderskich pielęgniarek wobec szczepień na koronawirusa, do których udało nam się dotrzeć. Te dane nie potwierdzają informacji, że ponad 87 tysięcy pielęgniarek w Holandii nie chciałoby się zaszczepić.

"Zmarła młoda pielęgniarka w USA, która zemdlała po szczepionce"

Sieczkowska: To bardzo popularna historia, która zaczęła żyć własnym życiem natychmiast po tym, jak trafiła do sieci. Chodzi o Tiffany Dover. To pielęgniarka pracująca w jednym ze szpitali w stanie Tennessee. Dover została zaszczepiona przeciw COVID-19 w połowie grudnia jako jedna z pierwszych w tym szpitalu. Szczepienia odbyły się przed kamerami. Kobieta kilka minut po otrzymaniu szczepionki podczas rozmowy z dziennikarzami omdlała, jednak szybko doszła do siebie. Jak później tłumaczyła, cierpi na chorobę, która powoduje, że gdy poczuje ból, mdleje. Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (Centers for Disease Control and Prevention, CDC - red.) wyjaśniają, że dostają raporty o omdleniach po różnego rodzaju szczepionkach. Naukowcy podejrzewają, że omdlenia są wynikiem procesu szczepienia, a nie samych szczepionek i tego, co zawierają. O omdleniu pielęgniarki informowały media na całym świecie, w tym w Polsce. Nagranie z samego szczepienia, bo to zdarzenie zarejestrowały kamery, było bardzo popularne w mediach społecznościowych. Niektórzy internauci sugerowali, że kobieta wkrótce po omdleniu zmarła. Są to informacje nieprawdziwe. Po incydencie i fali dezinformacji wokół tego wydarzenia do plotek odniósł się sam szpital, którego pracowniczką jest Tiffany Dover. Potwierdził, że kobieta ma się dobrze i przebywa we własnym domu i prosi o uszanowanie swojej prywatności. Kilka dni później szpital opublikował w serwisie YouTube krótkie nagranie, które przedstawia Tiffany Dover w otoczeniu współpracowników, którzy również zostali zaszczepieni przeciw COVID-19.

To pytania, które padły w programie "Koronawirus Konkret24" 16 stycznia:

"Igła, którą robi się zastrzyk, jest za krótka i nie dociera do mięśnia. Dlatego szczepionka nie zadziała"

Doktor Paweł Grzesiowski: W tej informacji jest ziarno prawdy. Jeśli igła będzie zbyt krótka, nie będzie sięgać do tkanki mięśniowej, to oczywiście jest to kwestia indywidualnych proporcji. Osoba szczupła ma tkankę tłuszczową rozmieszczoną w niewielkiej ilości w okolicy ramienia. W związku z tym igła o długości 2-2,5 centymetra sięgnie bez problemu do mięśnia ramienia. Natomiast jeśli mamy do czynienia z osobą, która ma obfitą tkankę podskórną, to igły powinny mieć co najmniej 3 centymetry, abyśmy wstrzyknęli szczepionkę domięśniowo. Podanie szczepionki zbyt płytko może opóźnić lub osłabić jej działanie. Sprawa wyboru igły jest oczywista dla pracowników ochrony zdrowia.

"Skoro szczepionka jest tak skuteczna, to czemu w Izraelu po pierwszej dawce zachorowało na koronawirusa kilkaset osób?"

Doktor Paweł Grzesiowski: Sprawa choroby COVID-19 po podaniu pierwszej dawki szczepionki nie jest absolutnie tylko problemem w Izraelu. Osobiście odebrałem kilkadziesiąt sygnałów o takiej sytuacji, że osoba, która otrzymała szczepionkę, w drugiej czy trzeciej dobie po szczepieniu rozwinęła objawy COVID-19. To się dzieje, to fakt, natomiast nie ma to nic wspólnego ze szczepieniem, bo jest to zakażenie, które było w okresie wylęgania, gdy szczepionka była podana. To niestety skutek świąt (Bożego Narodzenia), nowego roku, gdy intensywnie się ze sobą komunikowaliśmy. Szczepionka została podana w momencie, gdy byliśmy zakażeni.

Nie można zakazić się od szczepionki, bo w niej nie ma żywego wirusa. To przykry zbieg okoliczności, ale również bardzo ważna informacja dla osób oczekujących na szczepienia: jeśli jesteście państwo w tym momencie na kwarantannie albo byliście na spotkaniu kilka dni przed szczepieniem, warto się zastanowić, czy nie poczekać około tygodnia i dać się rozwinąć chorobie, gdyby była aktywna, niż zaszczepić się w czasie inkubacji. Szczepienie, gdy wirus rozmnaża się w naszym organizmie, nie jest sytuacją bardziej niebezpieczną, ale szczepienie jest wtedy mało skuteczne.

"Po zaszczepieniu trzeba zostać w domu co najmniej tydzień, bo się rozsiewa wirusa"

Doktor Paweł Grzesiowski: Ja pierwszą dawkę otrzymałem dziesięć dni temu i chciałem podkreślić, że nie zmieniło to absolutnie mojego stosunku do maseczki, dezynfekcji czy dystansu. Pamiętajmy, że aby uzyskać pełną odporność po szczepieniu, musimy mieć podane dwie dawki i poczekać co najmniej siedem dni. Po pierwszej dawce, mniej więcej po dwóch tygodniach, pojawiają się już przeciwciała, ale są one niedojrzałe i dają odporność mniej więcej w pięćdziesięciu procentach.

Po szczepieniu nie rozsiewamy wirusa, ponieważ w szczepionce nie ma żywego wirusa. Jeżeli chodzi o zachowanie po szczepieniu, nie wymaga pozostania w domu, izolowania się. Powinniśmy się zachować tak, jak przed szczepieniem: zachowując dystans, nosząc maseczkę i unikać niepotrzebnych spotkań z osobami, które z nami nie mieszkają.

Warto pamiętać, że część osób może zakażać się w oczekiwaniu na szczepienie, w poczekalni. Poczekalnia to nie jest miejsce, gdzie bez dystansu powinniśmy rozmawiać ze sobą.

"Ludzie, którzy mają wiedzę, odradzają szczepienie"

Jan Kunert z portalu Konkret 24: Ci ludzie, którzy "mają wiedzę", w bardzo popularnym w sieci wideo odradzają szczepienia, uważają, że cała pandemia to największe oszustwo w historii, które zostało umyślnie stworzone tylko po to, aby zrobić akcję szczepień. Ci ludzie, którzy mają mieć tę wiedzę, są przedstawieni w filmie jako naukowcy, lekarze, farmaceuci. Wygłaszają tam różnego rodzaju tezy. Oni nam, na Konkret 24, są od dłuższego czasu znani, bo widzieliśmy już filmy, gdzie przedstawiali oni fałszywe informacje i teorie spiskowe wokół pandemii. Na filmie pojawia się była brytyjska lekarka, która została zawieszona dlatego, że rozpowszechniała nieprawdziwe informacje.

"Pielęgniarka po zaszczepieniu ma sparaliżowaną twarz"

Jan Kunert: Takie wideo pojawiło się pod koniec grudnia ubiegłego roku w anglojęzycznym internecie. Do Polski trafiło na początku stycznia. Na nagraniu widzimy kobietę, która przedstawia się z imienia i nazwiska (Khalila Mitchell), mówi, że jest zarejestrowaną pielęgniarką w Nashville, w amerykańskim stanie Tennessee. W dramatycznym wideo wyznaje, że przyjęła szczepionkę przeciw COVID-19 i parę dni później doznała paraliżu twarzy. Płacze, apeluje do ludzi, aby szczepionki nie przyjmować.

Sprawdzaliśmy to wideo i próbowaliśmy sprawdzić, kim jest ta kobieta. Zajmowały się tym też amerykańskie portale fack-checkingowe. Do tej pory nie udało się dotrzeć nikomu do tej informacji, mimo że kobieta przedstawiona jest z imienia i nazwiska, z podaniem miejscowości i stanu. Jednak osoba o takim nazwisku nie jest zarejestrowana ani w ogólnopaństwowym rejestrze, ani w żadnym rejestru w poszczególnych stanach.

