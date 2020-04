Czy sanepid wyczerpał możliwości dotarcia do osób narażonych na kontakt z zakażonym kierowcą autobusu?

Sanepid poszukuje pasażerów 13 kursów, jakie niedługo przed śmiercią wykonał zakażony koronawirusem kierowca PKS Grójec . Jeździł głównie na trasach między Białobrzegami a Warszawą, przez okoliczne wsie. Autobusem często dojeżdżali uczniowie do miejscowych szkół. Reporter "Czarno na białym" Cyprian Jopek dotarł do pasażerów i sprawdził, jak wyglądają takie poszukiwania.

Posobkiewicz: Przewozy autobusem nie są biletowane z nazwiskami, więc nie ma list pasażerów. Dlatego w tym przypadku próba dotarcia do mieszkańców przez ogłoszenie w lokalnych mediach była jak najbardziej prawidłowa. Powinniśmy wykorzystać wszelkie możliwe sposoby, żeby do tych osób z kontaktu dojść. Tutaj mieliśmy do czynienia też z przypadkiem osoby, która w swojej pracy mogła się spotykać nie tylko z kilkudziesięcioma osobami, a nawet kilkaset osób mogło mieć z nią kontakt w krótkim czasie. Pamiętajmy, że nie każdy kontakt z osobą zakażoną doprowadza do transmisji tego wirusa.