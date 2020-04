"W sytuacji, w której się znaleźliśmy, w konstytucyjnym sensie mamy stan nadzwyczajny"

Przywołał w tym kontekście artykuł 232. konstytucji. - Ten przepis mówi o tym, że jak mamy do czynienia z sytuacją taką, jaką mamy obecnie - to znaczy zagrożenie szerzeniem się wirusa i nie możemy nad nią normalnie zapanować, mamy widmo kryzysu gospodarczego, mamy radykalnie ograniczone prawa i wolności obywatelskie, to Rada Ministrów może rozporządzeniem wprowadzić stan klęski żywiołowej, czyli stan nadzwyczajny - tłumaczył Małecki.

- I to tak naprawdę się stało. Rozporządzenia ministra zdrowia, które były wydane wcześniej, zastąpiło teraz rozporządzenie Rady Ministrów [z wtorku - przyp. red.]. Wszystkie formalne przesłanki z artykułu 232. konstytucji są spełnione. Jak się rozejrzymy dookoła, to mamy sytuację nadzwyczajną, a jak sprawdzimy, jaki kompetentny organ powinien to stwierdzić, to jest to Rada Ministrów - kontynuował.