Odwołał osiemnastkę przez koronawirusa. Czy musiał?

– Od małego czekałem na bycie dorosłym. Chciałem świętować ten dzień z najbliższymi, ale niestety nie będzie mi to dane. Trzeba to przeczekać – mówi Pan Bartosz. Zastanawia się jednak, czy gdyby się uparł, jego urodziny, zgodnie z prawem mogłyby się odbyć?

Ministerstwo Zdrowia: apelujemy o rozsądek

Zgodnie z przepisami o stanie zagrożenia epidemią w Polsce osiemnastka Bartosza Kulczyckiego nie mogłaby się odbyć w klubie, czy pubie, bo te są zamknięte do odwołania. Nie mogłaby odbyć się także w restauracji, ponieważ mogą one świadczyć tylko usługi na wynos.

"Ponieważ duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zdecydowaliśmy się na zakaz wszelkich zgromadzeń publicznych, państwowych i religijnych. W jednym miejscu nie może przebywać więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu".

- Co do imprez prywatnych, to możemy tylko apelować, aby nie organizować tego typu wydarzeń. Wszelkie zgromadzenie większej liczby osób mogą rzutować na kolejne zakażenia. Nigdy nie wiadomo, co się po takiej imprezie stanie. To jest apel o zdrowy rozsądek. Ja rozumiem, że mamy urodziny czy imieniny i to jest ważne wydarzenie, ale w tej sytuacji powinniśmy być przede wszystkim odpowiedzialni - mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz.