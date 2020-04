Czy można było przewidzieć przyszłość? "Pierwsze ostrzeżenia zupełnie zostały zignorowane"

Fizyk medyczny Dariusz Aksamit z Marszu dla Nauki mówi w rozmowie z Tacikiem, że już wcześniej pojawiały się "doniesienia o tym, że siedzimy na tykającej bombie". - Już w 2007 roku pisano, że będzie coś podobnego do SARS. W 2019 roku, w styczniu, znowu pojawił się artykuł w czasopiśmie "Wirusy", gdzie wprost napisano to samo: to jest kwestia czasu aż pojawi się zmutowany wirus podobny do SARS, który będzie nas atakować - wyjaśnia Aksamit.

- Nie można w takich sytuacjach przewidzieć dokładnie kiedy to będzie co do dnia, miesiąca. Wiadomo było, że to jest tylko kwestia czasu, że to zagrożenie się pojawi. Zgodnie z przewidywaniami pojawiło się - dodał.