Czy jesienią wystarczy nam respiratorów? Eksperci podzieleni, ministerstwo "analizuje rynek"

Co do tego, że jesienią może znacząco wzrosnąć liczba zakażeń COVID-19, nie mają złudzeń eksperci, zdają sobie z tego sprawę również w Ministerstwie Zdrowia. - Jesień może być tym okresem, kiedy rzeczywiście pojawi się nawrót epidemii - mówił w czerwcu rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz.

Włosi sobie nie poradzili

Jak pokazał przykład m.in. dramatycznego przebiegu pandemii we włoskiej Lombardii, kluczowym elementem w walce z wirusem może okazać się odpowiednia liczba respiratorów. Chorzy ciężko przechodzący atak SARS-CoV-2 potrzebują wsparcia maszyny, która będzie za nich oddychać. Pamiętamy obrazki z włoskich szpitali i relacje włoskich lekarzy, którzy musieli wybierać, którego pacjenta podłączą do respiratora. Podobnie było w Hiszpanii i w kilku innych krajach.

Czy do takich scen może dojść jesienią w Polsce? Z informacji przekazanych nam przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że nie powinniśmy mieć powodów do obaw. Według stanu na 22 lipca 2020 w szpitalach jednoimiennych, czyli przeznaczonych obecnie tylko dla pacjentów z COVID-19, jest 3997 łóżek, z tego zajęte były 963. W tych placówkach znajdują się 642 respiratory, z tego w środę zajętych było 58.

Liczba łóżek w szpitalach zakaźnych, do których również trafiają chorzy na COIVD-19, to 2615, z tego zajęte były 663. Tego typu szpitale mają 535 respiratory, a z nich zajętych było 13.

Ministerstwo analizuje

"W sumie, w szpitalach na terenie Polski mamy ponad 11 tysięcy respiratorów. W porównaniu do marca tego roku przybyło ok. tysiąca takich urządzeń" - poinformowało Biuro Komunikacji Ministerstwa Zdrowia.

200 urządzeń w magazynach ARM dostarczyła w ramach kontraktu z MZ firma E&K. Wielokrotnie opisywaliśmy kontrowersje wokół tej umowy. Początkowo spółka z Lublina miała dostarczyć 1241 urządzeń. Nie wywiązała się z umowy, w dodatku do dziś nie oddała 70 mln złotych do kasy ministerstwa, które z tytułu nie dostarczonych sprzętów powinna zwrócić. Czy tego tysiąca respiratorów, których nie dostarczyła E&K, nie zabraknie nam jesienią?

Sprzęt jest, ale "ludzie czują się oszukani"

Eksperci podzieleni

Konieczność zakupu kolejnych respiratorów dzieli ekspertów. Widzi ją immunolog i ekspert do spraw zakażeń doktor Paweł Grzesiowski - Mamy około 300 zachorowań dziennie. Ale jesienią możemy mieć 1300. Z tego przyjmując, że jeden procent pacjentów przechodzi zakażenie w ciężki sposób, to dziennie możemy mieć 15 nowych pacjentów, którzy potrzebują respiratora. W dodatku chory leż pod nim przez co najmniej kilkanaście dni. Więc obecne zapasy mogą się szybko skończyć - uważa.

Innego zdania jest Robert Suchanke, anestezjolog, prezes Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej. - Mamy szczęście, że przebieg pandemii w Polsce jest zupełnie inny niż we Włoszech, Francji czy Hiszpanii. To zapewne zasługa powszechności szczepień, które mają u nas długoletnie tradycje. Stąd u nas raczej nie powtórzy się sytuacja z Lombardii - uważa. - Proszę zwrócić uwagę, że nawet podczas tych zbiorowych zakażeń podczas wesel, do których dochodziło ostatnio w Polsce, ich przebieg był łagodny. Nie zdarzało się, żeby 20 weselników nagle lądowało pod respiratorem. To jest szczęście tej władzy, że w taki sposób Polacy chorują na COVID-19 - mówi Robert Suchanke.