Premier rozmawiał z prezesami polskich związków sportowych. "Wszyscy dostrzegają zagrożenie"

Podobną decyzję podjął premier Włoch Giuseppe Conte. Nowe rozporządzenie, zapowiedziane przez szefa rządu wchodzi w życie we wtorek rano, dotyczy całej 60- milionowej ludności Italii i obowiązywać będzie do 3 kwietnia. Zawieszone zostały wszystkie imprezy sportowe. Na włoskim terytorium możliwe będzie przemieszczanie się wyłącznie z powodu pracy, zdrowia i innych pilnych potrzeb. - Jako rząd podjęliśmy nowe decyzje, jesteśmy świadomi tego, jak trudno jest zmienić wszystkie nasze przyzwyczajenia. Rozumiemy rodziny, młodzież. To przyzwyczajenia, które rozsądnie z czasem, w świetle naszych zaleceń mogą zostać zmienione, ale czasu nie ma – powiedział premier. Najnowszy bilans koronawirusa we Włoszech to 463 zmarłych i ponad 9 tysięcy potwierdzonych przypadków zarażeń.