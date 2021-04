"Jestem przeciwnikiem, żeby dzieci poszły na parę tygodni do szkoły, bo są wektorem roznoszenia SARS-CoV-2"

Ja rozumiem cele doraźne, żeby dzieci szły do szkoły, ale dla mnie ważne są cele długofalowe. Cel długofalowy to jest to, żeby dzieciaki mogły się uczyć normalnie od września - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 doktor nauk farmaceutycznych Leszek Borkowski. Profesor nauk medycznych Miłosz Parczewski przekonywał, że dzieci powinny wrócić do szkoły, choć przyznał, że "dochodzi do infekcji w grupie dzieci". Doktor habilitowana nauk medycznych Agnieszka Mastalerz-Migas zauważyła, że "otwieranie szkół jest stopniowe", a "do 29 maja jest jeszcze dosyć dużo czasu".