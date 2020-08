Czy dzieci wrócą do szkół? Rządzący chcą, żeby decydowano w poszczególnych powiatach

"Chcemy, aby uczniowie od września wrócili do tradycyjnej nauki w szkołach. Pracujemy nad przepisami, które zagwarantują bezpieczeństwo uczniów po powrocie do szkół" - poinformował 21 lipca szef resortu edukacji narodowej Dariusz Piontkowski za pośrednictwem ministerialnego konta na Twitterze. Dodał też, że ministerstwo pracuje nad rozwiązaniami, które miałyby umożliwić podejmowanie decyzji o zamknięciu placówki jej dyrektorowi.

Wytyczne? "Spodziewam się ich w tym tygodniu"

Mueller poinformował, że w zeszłym tygodniu wytyczne finalizował Główny Inspektor Sanitarny wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej. - Wiem, że w tym tygodniu one miały być zaakceptowane na forum kierownictwa MEN, więc ja się spodziewam, że w tym tygodniu one zostaną ogłoszone - powiedział.

- A to oznacza, że rządzący przespali ostatnie tygodnie - komentuje Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w rozmowie z tvn24.pl. I dodaje: - Czas na opracowywanie takich rozwiązań był wiosną. Chyba nikt nie zakładał przecież, że koronawirus cudownie zniknie do jesieni. Dyrektorzy szkół powinni mieć już na biurkach gotowe wytyczne i procedury. Które jasno mówiłyby, że w sytuacji "X”"należy wdrożyć procedurę "Y". Te procedury chcieliby znać też rodzice uczniów - dodaje..

Sprawdzajmy, czy jest woda i mydło

31 lipca była minister edukacji, a dziś europosłanka Anna Zalewska pisała na Twitterze, zwracając się do rodziców: "Czekając na konferencję MEN o bezpiecznym powrocie dzieci do szkół, sprawdzajmy czy jest tam ciepła woda i mydło. Szanowni rodzice, pamiętajcie, że właścicielami budynków są z reguły samorządy".

Niech powiaty decydują

I to samorządy prawdopodobnie będą też decydowały o organizacji pracy szkoły. W TVN24 Müller mówił, że rząd przygotowuje pakiet zmian legislacyjnych po to, aby w rozporządzeniach i być może też ustawach dokonać korekt, które umożliwią m.in. zapowiadaną regionalizację poszczególnych obostrzeń. Branym pod uwagę wariantem jest również - jak wskazał rzecznik rządu - regionalizacja funkcjonowania szkół. - Czyli na przykład, gdy nie ma zachorowań powyżej jakiegoś poziomu w danym powiecie, to szkoła funkcjonuje normalnie. Jeżeli ten poziom zwiększa się powyżej określonego poziomu, to wtedy następuje ograniczenie funkcjonowania szkoły - wyjaśnił.