Morawiecki rozmawiał z ekspertami PSL i politykami Konfederacji. "Najbardziej prawdopodobny pełny lockdown"

"Całkowicie zmarnowany czas"

Pytany, czy premier mówił, kiedy te decyzje zostaną ogłoszone - powiedział, że Mateusz Morawiecki mówił o środzie. Oceniając efekty spotkania Kulesza stwierdził, że "są takie, jak na wszystkich poprzednich spotkaniach, czyli całkowicie zmarnowany czas". - Zadałem szereg bardzo konkretnych pytań o podstawy merytoryczne, naukowe podejmowanych działań, nazywanych obostrzeniami czy lockdownem. Na co nie usłyszałem żadnej konkretnej czy odnoszącej się do podanych przeze mnie danych i analiz informacji - powiedział Kulesza.

"Minister Jarosław Pinkas powiedział, że 'trzeba walczyć do końca'"

- Zapytałem też o przykłady innych krajów i na to wszystko nie dostałem żadnej konkretnej odpowiedzi. Minister Jarosław Pinkas powiedział, że "trzeba walczyć do końca" natomiast w żaden sposób nie odniósł się do deklaracji z Great Barrington – stwierdził Kulesza.

- Profesor Andrzej Horban odnosząc się do postulatów tej deklaracji mówił, że takie decyzje to duża odpowiedzialność, że wiąże się to ze śmiercią ludzi, natomiast nijak nie odniósł się do tego, że w liczbie zgonów zrównaliśmy się już z tak krytykowaną przez nich Szwecją, a w tym tempie to za mniej niż dwa miesiące przegonimy ją w liczbie zgonów na 100 tysięcy mieszkańców – dodał.