Będzie drugi lockdown? "Trudno jest wypowiadać się jednoznacznie. Sytuacja jest dynamiczna"

Będzie drugi lockdown? "Dzisiaj trudno jest wypowiadać się jednoznacznie"

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministra wyraził nadzieję, że do lockdownu nie dojdzie. - Ale dzisiaj mówienie w taki sposób stanowczy, jednoznaczny, że coś się zdarzy albo coś się nie wydarzy, wydaje mi się, że jest niedobre, bo sytuacja jest po prostu bardzo dynamiczna i my musimy dostosowywać nasze działania do jej rozwoju - mówił.

"Zamknięcie cmentarzy w tej chwili nie jest rozpatrywane"

Dworczyk odniósł się także do tego, czy 1 listopada, w Dzień Wszystkich Świętych, będą otwarte cmentarze. Jak odpowiedział, "zamknięcie cmentarzy w tej chwili nie jest rozpatrywane". - Natomiast namawiamy i apelujemy do wszystkich, żeby te wizyty na grobach naszych najbliższych rozłożyć w czasie, a będąc już na cmentarzach, przestrzegać wszystkich wymogów sanitarnych, zachować odstęp i przestrzegać wszystkich przepisów, które mają ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa - zaznaczył.

- Jest wielu ekspertów, wielu lekarzy, którzy mówią, że godziny dla seniorów to dobre rozwiązanie - ocenił Dworczyk. - Wielu osób krytykuje to rozwiązanie, bo ono jest rzeczywiście uciążliwe, ale z takimi uciążliwościami mierzą się dzisiaj wszyscy Polacy. Mamy sytuację absolutnie nadzwyczajną, w związku z tym musimy się do niej wszyscy dostosowywać. Te godziny dla seniorów są podyktowane troską o ich bezpieczeństwo. To nie eliminuje możliwości zarażenia się, ale przynajmniej ogranicza możliwość zarażenia się, stąd to rozwiązanie - skomentował szef kancelarii premiera.