Minister zdrowia o możliwym terminie czwartej fali pandemii w Polsce

- Teraz mamy apogeum zakażenia w Wielkiej Brytanii. (...) U nas ewentualność pojawienia się tej czwartej fali to jest prawdopodobnie druga połowa sierpnia. Pod tym względem, jeśli ten przejściowy wzrost zachorowań miałby miejsce we wrześniu (...), to siłą rzeczy maseczki pozostaną tym obostrzeniem - powiedział minister w Radiu Plus. Dodał, że musimy przyzwyczaić się do noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych.