Michał Wypij: najwięcej antyszczepionkowców jest w klubie PiS

Mecenas Roman Giertych komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 doniesienia o tym, że firma obecnego wiceministra sportu Łukasza Mejzy obiecywała leczyć ciężko chorych metodą, która nie ma medycznego potwierdzenia. - Dla mnie sprawa jest oczywista. Jeżeli w ciągu trzech dni nie przedstawiono informacji, że to jest nieprawda, to znaczy, że to jest po prostu prawda. A jeżeli jest to prawda, to mamy do czynienia z oczywistymi przesłankami do wszczęcia postępowania karnego - powiedział.