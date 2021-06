Dworczyk: Spada liczba rejestracji na szczepienia. Jeżeli nadejdzie czwarta fala, nie można wykluczyć lockdownu

Musimy zintensyfikować wysiłki zmierzające do zaszczepienia jak największej liczby ludzi - stwierdził w czwartek pełnomocnik rządu do spraw szczepień, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak ostrzegł, "jeżeli nie osiągniemy wystarczającego poziomu zaszczepienia, będziemy musieli liczyć się z czwartą falą". - A wtedy nie będzie można wykluczyć żadnych opcji, z lockdownem włącznie - dodał.

Dworczyk poinformował, że w środę w Polsce przekroczono 27 milionów wykonanych szczepień. Pierwotnym celem było podanie 20 milionów dawek do końca czerwca.

Minister przedstawił także statystki szczepień w poszczególnych grupach wiekowych. W grupie 70+ zarejestrowanych lub zaszczepionych jest 77 procent osób. - To jest dobry wynik, ale jeszcze daleko niesatysfakcjonujący - ocenił minister. W przedziale wiekowym 60-69 lat to 66 procent - dodał.

Kolejka do szczepień

Kolejka do szczepień 17.06 | Spada zainteresowanie szczepieniami. "Ludzie sobie trochę odpuścili" Fakty

Dworczyk: Jeżeli nadejdzie czwarta fala, nie można wykluczyć lockdownu

Jak wskazał Dworczyk, im młodsze roczniki, tym mniej osób zaszczepionych i zarejestrowanych na szczepienia. - To wielkie wyzwanie przekonać osoby, które jeszcze nie są zdeterminowane lub przekonane, do szczepień. Musimy zintensyfikować wysiłki, bo jeżeli nie osiągniemy wystarczającego poziomu zaszczepienia, będziemy musieli liczyć się z czwartą falą. A wtedy nie będzie można wykluczyć żadnych opcji, z lockdownem włącznie - ostrzegł szef KPRM.

Ponowił apel, by "wszystkie środowiska i każdy z nas z osobna włączył się w przekonywanie do szczepień". - Widzimy bardzo wyraźnie zmniejszającą się liczbę osób rejestrujących się na szczepienia - mówił podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Zwrócił uwagę, że kilka tygodni temu było to nawet 300 tysięcy osób dziennie. - Teraz z tygodnia na tydzień mamy 30-procentowe albo nawet większe spadki. W ostatnim tygodniu średnio to jest 50 tysięcy nowych osób dziennie, rejestrujących się na szczepienia. To jest naprawdę bardzo duże wyzwanie - podkreślił.