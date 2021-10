Profesor Simon: w regionach nastawionych bardziej prospołecznie, patriotycznie, będzie mniej zakażeń

Profesor Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, komentując w "Kropce nad i" w TVN24 dynamikę czwartej fali, mówił, że "to jest naturalny przebieg epidemii, którą mamy od dwóch lat". Mówił, że będzie utrzymywało się zróżnicowanie, jeśli chodzi o skalę zakażeń. Jak stwierdził, w regionach nastawionych "bardziej propublicznie, prospołecznie, patriotycznie" tych zakażeń będzie mniej, bo ich mieszkańcy w większości się zaszczepili.

O obecnej sytuacji epidemicznej mówił w "Kropce nad i" w TVN24 profesor Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Mówił, że nie jest zaskoczony dynamiką czwartej fali. - To jest naturalny przebieg epidemii, którą mamy od dwóch lat. Jest zaostrzenie w okresie wiosennym, w okresie jesiennym. Wróciliśmy do domu, siedzimy w biurach, część (osób - red.) dalej nie przestrzega tych zalecanych restrykcji, tak prostych, jak mycie rąk, dystans i maska - mówił.

- Jednak to nie jest taka skala, jak ktoś gdzieś mówił, że 30 tysięcy (przypadków dziennie - red.). My jako służba zdrowia nie wytrzymamy 30 tysięcy przypadków dziennie, bo to jest po siedmiu dniach 210 tysięcy, (...), to jest w ogóle niemożliwe dla żadnego państwa, nawet tak dużego jak Polska - mówił dalej profesor Simon.