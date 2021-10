Koronawirus w Polsce - czwarta fala epidemii COVID-19. Analiza danych

Kilka dni temu przeanalizowaliśmy wszystkie raporty, jakie Ministerstwo Zdrowia publikowało codziennie rano od 1 września do 21 października włącznie . Teraz pokazujemy, co wynika ze zaktualizowanych danych. Analiza dotyczy okresu, gdy wyraźnie było już widać, że czwarta fala epidemii w Polsce narasta. Od raportu z 1 września w całym kraju potwierdzono prawie 93,5 tysiąca zakażeń koronawirusem.

Koronawirus w Polsce. Czwarta fala - gdzie jest najwięcej zakażeń SARS-CoV-2?

Jedna piąta z nich, dokładnie 18 884, to przypadki odnotowane w województwie lubelskim. W tym regionie mieszka około 2,1 mln Polaków, czyli zaledwie około 5,5 procent ludności kraju. Tymczasem w ciągu siedmiu ostatnich tygodni odsetek infekcji przypadających na to województwo był prawie cztery razy większy (20,5 proc.).

Drugą najwyższą liczbę zakażeń w tym samym okresie odnotowano w województwie mazowieckim – było ich 17 025. To 18,5 proc. wszystkich przypadków potwierdzonych w całym kraju. Na Mazowszu, które jest najludniejszym województwem, mieszka około 5,4 mln osób, czyli około 14,1 procent wszystkich Polaków.

Trzecie pod względem liczby zakażeń w ciągu siedmiu tygodni czwartej fali było Podlasie. W sumie potwierdzono tam 8275 zakażeń SARS-CoV-2, czyli mniej niż połowę tego, co na Mazowszu. Zwraca jednak uwagę fakt, że było to prawie 9 procent wszystkich infekcji w całym kraju. Tymczasem w regionie, którego stolicą jest Białystok, mieszka nieco ponad 3 procent obywateli (prawie 1,2 mln ludzi).

Zakażenia na Lubelszczyźnie i Podlasiu to ponad 29 procent wszystkich infekcji wykrytych w Polsce w ciągu siedmiu ostatnich tygodni. A wciąż mówimy o regionach, gdzie żyje około 8,5 procent obywateli.

Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń i dane dotyczące zachorowań oraz zgonów

Od początku epidemii redakcja tvn24.pl tworzy i codziennie aktualizuje interaktywną mapę zakażeń w województwach, która pokazuje, ile w poszczególnych regionach było osób zakażonych i ofiar śmiertelnych epidemii. To zestawienie nie jest doskonałe. Prowadzenia obliczeń nie ułatwia Ministerstwo Zdrowia. W listopadzie 2020 roku resort dodał do statystyk 22,5 tysiąca "zgubionych" wcześniej zakażeń i nie przypisał ich do poszczególnych województw. Od tego czasu raportuje także infekcje, dla których nie potwierdzono adresu. Ich łączna liczba zbliża się już już 54,5 tysiąca (na prawie 3 miliony wszystkich potwierdzonych przypadków).