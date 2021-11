Dwa województwa, gdzie czwarta fala jest najwyższa od początku epidemii COVID-19

W województwach lubelskim i podlaskim obecna, czwarta fala epidemii COVID-19 stała się we wtorek najwyższą od początku epidemii. Na Lubelszczyźnie obecnie notuje się średnio ponad 1620 infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 dziennie, na Podlasiu - 770. Zobacz dane na wykresach.

O ile w skali całego kraju do tej pory najwięcej zakażeń notowano podczas trzeciej fali, w pierwszej połowie 2021 roku, o tyle na Lubelszczyźnie i Podlasiu wyższa była druga fala, pod koniec 2020 roku.

Ze względu na to, że dane o nowych zakażeniach publikowane codziennie przez Ministerstwo Zdrowia wahają się w zależności od dnia tygodnia, do pomiaru "wysokości" epidemicznej fali używa się kroczącej średniej, obliczanej na podstawie danych z ostatnich siedmiu dni. Każdego dnia bierze się pod uwagę nowy raport ministerstwa, a przestaje się uwzględniać dane sprzed tygodnia. I tak liczy się dzień po dniu.

Koronawirus w województwie lubelskim

Dla Lubelszczyzny do wczoraj najwyższą wartość średnia zakażeń koronawirusem osiągnęła 4 listopada 2020 roku, kiedy notowano 1480 infekcji dziennie. Jednak we wtorek wskaźnik ten doszedł do 1622, przebijając to, co działo się podczas poprzednich fal epidemii w Polsce. Na wykresie, który prezentujemy poniżej, można zauważyć, jak krzywa wręcz wystrzeliła w górę, bo jeszcze dzień wcześniej zatrzymała się na wartości 1478. Tak gwałtowny wzrost to przede wszystkim skutek tego, że w obliczeniach przestały być brane pod uwagę dane z 2 listopada. Był to pierwszy dzień po długim świątecznym weekendzie, więc komunikat resortu zdrowia raczej nie przypominał typowego wtorku, lecz poniedziałek, gdy liczby są zaniżone po wynikach z soboty i niedzieli.

W kolejnych dniach ubiegłego tygodnia - od 4 do 6 listopada - Ministerstwo Zdrowia informowało kolejno, że w województwie lubelskim potwierdzono 2110, 2077 i 1783 nowe zakażenia. To kolejno pierwszy, drugi i czwarty wynik dla tego województwa od początku epidemii COVID-19 w Polsce.

Co więcej, Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek, że na Lubelszczyźnie zmarły 64 osoby, które chorowały na COVID-19. To najwyższy taki pojedynczy raport w tym województwie od początku epidemii w Polsce.

Koronawirus w województwie podlaskim

Jeśli chodzi o Podlasie, to do wczoraj krocząca średnia liczba potwierdzanych dziennie infekcji nie przekraczała 723. Taką wartość osiągnęła 12 listopada 2020 roku. Jednak we wtorek w regionie mieliśmy już średnio 770 infekcji dziennie. Tu także z dnia na dzień daje się zauważyć spory skok, bo jeszcze w poniedziałek średnia wynosiła 721.

W województwie podlaskim w ubiegłym tygodniu raporty publikowane przez resort zdrowia przyniosły trzy najwyższe od początku epidemii liczby zakażeń - 4 listopada odnotowano 1101 potwierdzonych infekcji, 5 listopada - 969, a 6 listopada - 991.

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że na Podlasiu zmarło 10 kolejnych osób. Jednak 4 listopada komunikat resortu mówił o 43 nowych ofiarach śmiertelnych. Był to najwyższy wynik dla tego województwa od początku epidemii.

Dla porównania – w skali całej Polski druga fala epidemii doszła maksymalnie do poziomu 25,6 tysiąca zakażeń potwierdzanych dziennie, który został osiągnięty 11 listopada 2020 roku. Z kolei podczas trzeciej fali, która dla całej Polski była do tej pory najwyższa, średnia liczba zakażeń układała się na poziomie prawie 28,9 tysiąca infekcji. Odnotowano go 1 kwietnia 2021 roku. Obecna czwarta fala we wtorek w skali całego kraju zamyka się na poziomie 12,9 tysiąca zakażeń dziennie.

Autor:Rafał Lesiecki

Źródło: tvn24.pl