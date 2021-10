Częstochowa. Otworzył klub w czasie pandemii, został uniewinniony. Sąd: nie ma dowodów, że były tańce

- Nie został pan bynajmniej uniewinniony z powodu pańskiej linii obrony, która jest nieodrzeczna. To, czy pan wierzy w covida czy nie wierzy, nie ma znaczenia dla popełnienia przestępstwa. Wierzyć to można w rzeczy, które nie poddają się weryfikacji według wiedzy naukowej, a choroba zakaźna takiej weryfikacji oczywiście się poddaje. Nie budzi wątpliwości sądu, że COVID-19 jest chorobą zakaźną i z jej powodu ludzie umierają. Ale to kwestia trzeciorzędna w tej sprawie - tak sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie Radosław Chodorowski uzasadniał wyrok dla właściciela jednego z klubów nocnych w tym mieście.

Obrona: żadnych tańców nie było. Sąd nie mógł tego podważyć

Co równie istotne, "prokurator nie przedstawił żadnych dowodów na to, że w środku odbywała się impreza taneczna". Sędzia podkreślił, że są na to tylko poszlaki czy domysły, takie jak kartka na drzwiach z informacją, ze w środku jest impreza urodzinowa, że mimo, że jest zamknięta, każdy może kupić bilet i wejść, że z lokalu dobiegała głośna muzyka, którą słychać było na zewnątrz. Ale - jak wskazywał sędzia - policjanci nie wykonali niezbędnych czynności, by to udowodnić. - Żadna z osób, która była w tym lokalu nie została nawet wylegitymowana, nie mówiąc o tym że i przesłuchana. Żaden z policjantów nie wszedł do lokalu, żeby sprawdzić, co tam się dzieje - argumentował Radosław Chodorowski. W efekcie "nikt z będących tam osób, ani klienci, ani policjanci nie mogli zeznać, że była tam impreza taneczna".