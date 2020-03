Ćwiczenie Defender w cieniu koronawirusa. "Uważnie monitorujemy sytuację"

W ramach największego od ponad 25 lat ćwiczenia przerzutu amerykańskich sił do Europy, powiązanego z ćwiczeniami na poligonach Niemiec, Polski i krajów bałtyckich, piętnastoma z 27 zaplanowanych lotów przybyło dotychczas około 3,5 z 17 tysięcy żołnierzy.

Cztery z dziesięciu statków przybiło do portów, trzy kolejne jednostki są w drodze - poinformował generał Rohling. Statki przywiozły około 2700 z 18 tysięcy jednostek sprzętu. W drodze przez Niemcy i Polskę znajduje się 51 konwojów - ćwiczący pobrali też 1400 jednostek sprzętu z jednego z czterech włączonych w ćwiczenie składów ulokowanych w Europie.

Zaznaczył, że kierujący ćwiczeniem są w kontakcie z partnerami w krajach przyjmujących ćwiczące wojska, by uzgodnić działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa. - Opracowujemy i ćwiczymy różne plany wsparcia medycznego, by zidentyfikować wszelkie niedobory, jakie mogłyby wystąpić. Omawiamy sposoby odpowiedzi z każdym z naszych państw-gospodarzy, odbywa się to przy uzgodnieniu z szerszymi planami obronnymi tych krajów. Jesteśmy w ścisłym kontakcie - podkreślił.