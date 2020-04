Koronawirus uderzył w Anakondę

Epidemia sprawia, że Wojsko Polskie musi zmienić plany. Największe krajowe ćwiczenie, odbywająca się co dwa lata Anakonda, w tym roku zostanie zmodyfikowana, a jej ostateczny kształt i termin - na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem - nie jest jeszcze znany - wynika z informacji portalu tvn24.pl. Znacznie ograniczona zostanie także liczba żołnierzy biorących udział w ćwiczeniu.

Według pierwotnych zamierzeń Anakonda-20 była planowana na przełom maja i czerwca. W ćwiczeniu miało wziąć udział około 9 tysięcy żołnierzy z Polski oraz 10 innych państw NATO. Główny wysiłek miał być związany z działaniami komponentu morskiego i powietrznego. Scenariusz przewidywał między innymi reagowanie na zagrożenia hybrydowe oraz przetestowanie gotowości Wojska Polskiego do skutecznej odpowiedzi na próbę destabilizacji sytuacji w kraju.

Już wiadomo, że tych planów nie uda się zrealizować w całości. Z odpowiedzi, jakiej resort obrony udzielił na pytania tvn24.pl, wynika, że Anakonda-20 odbędzie się w "zmodyfikowanej formule". Ostateczny termin i zakres ćwiczenia nie są jeszcze znane. MON pisze jedynie, że będą one zależały od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju.

Ćwiczenie Anakonda-20 odbędzie się w zmodyfikowanej formule, jego ostateczny termin oraz zakres determinowane będą aktualnym stanem sytuacji epidemicznej w kraju.

Ilu żołnierzy

Co więcej, resort obrony poinformował, że w ćwiczeniu ma wziąć udział około 4 tysięcy żołnierzy. Do tego zapewne należy doliczyć bliżej niesprecyzowaną liczbę uczestników ćwiczenia spoza wojska, bowiem - jak pisze MON - "planowane jest także zaangażowanie elementów pozamilitarnego systemu obronnego państwa".

4 tysiące żołnierzy to najmniejsza liczba uczestników w historii ćwiczenia Anakonda, które odbywa się co dwa lata od 2006 roku. Jeśli prześledzić historyczne komunikaty, to liczba ćwiczących wojskowych nigdy nie była niższa niż 7 tysięcy, a w ostatniej dekadzie z reguły wynosiła kilkanaście tysięcy. Tylko w roku 2016, na kilka tygodni przed szczytem NATO w Warszawie, pod szyldem Anakondy ćwiczyło w Polsce około 31 tysięcy żołnierzy, spośród których najliczniejszą nację stanowili nie Polacy, lecz Amerykanie. Były to największe ćwiczenia wojskowe w Polsce po 1989 roku oraz wyraźny sygnał dla Moskwy, która dwa lata wcześniej rozpętała wojnę na Ukrainie, że NATO jest gotowe bronić sojuszników z Europy Środkowej.

Ćwiczenia Anakonda 2016 zakończone. Czego nauczyli się od siebie Polacy i Amerykanie? Fakty TVN

W ostatniej edycji, tej z 2018 roku, w Anakondzie wzięło udział mniej żołnierzy, 17,5 tysiąca, ale jej areną po raz pierwszy nie była tylko Polska, ale także poligony w państwach bałtyckich.

Bez sojuszników

Ministerstwo obrony w odpowiedzi na pytania tvn24.pl wśród uczestników Anakondy wymienia tylko żołnierzy sił lądowych, powietrznych i morskich. Nie wspomina, aby w ćwiczeniu mieli wziąć udział żołnierze Wojsk Specjalnych ani Wojsk Obrony Terytorialnej. Jeśli to się potwierdzi, po raz pierwszy w Anakondzie nie wezmą udziału żołnierze wszystkich istniejących w danym momencie rodzajów sił zbrojnych.

W ćwiczeniu planowany jest udział łącznie około 4000 żołnierzy Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej. Planowane jest także zaangażowanie elementów pozamilitarnego Systemu Obronnego Państwa.

Jak wynika z informacji resortu obrony, w tegorocznej Anakondzie wezmą udział wyłącznie żołnierze Wojska Polskiego. "Tegoroczne ćwiczenie odbędzie się bez udziału żołnierzy wojsk sojuszniczych" - pisze MON. Powód? Pandemia choroby COIVD-19, którą wywołuje koronawirus SARS-CoV-2.

Również z powodu zagrożenia epidemicznego wojsko ograniczy przemieszczanie żołnierzy na poligony - informuje MON w odpowiedzi na pytania tvn24.pl. "Odbywające się w ramach ćwiczenia epizody operacyjne i taktyczne zostały rozplanowane tak, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo ćwiczących" - zapewnia.

Resort obrony pisze również, że Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, czyli organizator Anakondy, "utrzymuje w gotowości potencjał przeznaczony do użycia w trakcie ćwiczenia Anakonda-20, które obecnie planowane jest na maj i czerwiec 2020 roku". "Jednakże ostateczne decyzje o jego aktywowaniu podejmowane będą w kontekście rozwoju sytuacji pandemicznej" - zastrzega MON.

"Prezencja sił"

Ćwiczenie Anakonda jest organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, które na co dzień czuwa nad polskimi kontyngentami wojskowymi za granicą a w kraju odpowiada między innymi za reagowanie kryzysowe, czego przykładem jest właśnie zaangażowanie wojska w działania związane z pandemią COVID-19. Stojący na czele dowództwa operacyjnego generał broni Tomasz Piotrowski już pod koniec marca w rozmowie z TVN24 mówił, że zapadła decyzja o częściowym ograniczeniu manewrów.

- Zdecydowanie musieliśmy ograniczyć tę część "Anakondy", która powodowałaby kumulowanie dużych grup osób w niewielkich przestrzeniach - powiedział generał. Doprecyzował, że chodzi o część dowódczo-sztabową ćwiczenia, którą - jak dodał - można zrealizować w inny sposób lub odsunąć w czasie. - I to odsunięcie w czasie zaproponowałem - wyjaśniał dowódca operacyjny.

Zaznaczył jednocześnie, że zadaniem tej części Anakondy, która odbywała się nie w sztabach, lecz na poligonach, było nie tylko ćwiczenie, ale także "prezencja sił". - Tę część zdecydowanie będziemy utrzymywać - mówił generał.

Gen. Piotrowski: musieliśmy ograniczyć tę część "Anakondy", która powodowałaby kumulowanie dużych grup osób TVN24

Największe ćwiczenie

Anakonda to największe ćwiczenie polskich sił zbrojnych. Jego organizatorem jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Odbywa się co dwa lata od 2006 roku. W tym czasie przeszło ewolucję od manewrów ściśle krajowych do wydarzenia z udziałem żołnierzy z państw NATO i innych krajów europejskich. Jest ćwiczeniem połączonym, co oznacza, że biorą w niej udział różne rodzaje sił zbrojnych, do których w Polsce zaliczają się siły lądowe, powietrzne, morskie, specjalne i obrony terytorialnej.

Tegoroczna edycja Anakondy miała być powiązana z ćwiczeniami realizowanymi przez siły zbrojne Szwecji i Estonii. Miała odbywać się także równolegle z amerykańskimi ćwiczeniami DEFENDER-Europe 20, które były planowane jako największa od ponad 25 lat operacja przerzutu wojsk z USA do Europy.

Jednak w połowie marca dowództwo sił USA w Europie poinformowało, że z powodu koronawirusa przerzut wojsk z USA do Europy w ramach ćwiczenia DEFENDER-Europe 20 został wstrzymany, a większość z powiązanych z nim mniejszych amerykańskich manewrów została odwołana. Te strzelania i inne przedsięwzięcia szkoleniowe, które jednak zostaną przeprowadzone, odbędą się pod szyldem ćwiczenia Allied Spirit, którego areną będzie m.in. poligon koło Drawska Pomorskiego.

Transport personelu i sprzętu z USA do Europy został wstrzymany z powodu obaw o zdrowie żołnierzy, pracowników cywilnych i członków ich rodzin. Do tego czasu na Stary Kontynent przebazowano około 6 tysięcy żołnierzy i około 3 tysiące jednostek sprzętu, dodatkowe 9 tysięcy pojazdów i jednostek sprzętu pobrano w amerykańskich magazynów znajdujących się w Europie.

Według pierwotnych planów w ramach Defendera do Europy miano przerzucić około 20 tysięcy amerykańskich żołnierzy z USA. Łączna liczba uczestników tego ćwiczenia i mniejszych, powiązanych z nim amerykańskich manewrów miała sięgnąć około 37 tysięcy żołnierzy, wliczając w to Amerykanów, którzy na co dzień stacjonują w Europie oraz wojska państw europejskich.

Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi całodobową infolinię (tel. 800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Infolinia NFZ dotycząca koronawirusa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Autor:Rafał Lesiecki //now